Астролог рассказал, какую недвижимость выбирать знакам зодиака

Ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды. Сегодня она вместе с астрологом Алиной Ясмин выяснила, кому из знаков Зодиака стоит быть особенно настороже при покупке недвижимости.

Овны со сделками с недвижимостью разбираются быстро: увидел, купил. Риски при этом не учитывает — все делает на эмоциях. Инвестиции в недвижимость — не лучшая идея, есть риск получить «кота в мешке». То арендодатель обманет, то риелтор. Так что главное для Овнов — все проверять досконально. Идеальное жилье — жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой.

Телец

Тельцам очень важен комфорт, поэтому место обитания для них — основа основ. Они не просто думают об этом, а методично рассматривают все варианты и выбирают лучший. Чтобы все было под рукой — и для шопинга, и для развлечений. Интерьер всегда хорошо продуман. Тельцы очень дотошны в вопросах недвижимости и очень хорошо проверяют документы. Жить ведь надо лучше всех.

Близнецы

Близнецам, вечно витающим где-то в пространстве, сложно найти постоянное жилье. Но им подойдет любое место: у подруги, на работе, лишь бы не заниматься рутиной и бытом. Жилье выбирают исходя из транспортной доступности — там, откуда удобно добраться до любой точки города. В интерьере предпочитают минимализм и многофункциональную мебель.

Рак

Один из самых удачливых приобретателей недвижимости. Любит на это дело копить денежки. Ему нужно место, где тепло, хорошо, по-домашнему радушно. И чтобы кто-то ждал. Тогда Рак может свернуть горы. Ракам следует копить на отличную квартиру или даже дом за городом. Желательно, чтобы рядом была вода — пруд, озеро, река.

Лев

Лев выбирает недвижимость по настроению — то хочется чего-то поскромнее, то с интерьером от модного дизайнера. Приобретения его всегда очень удачны, поскольку Львы нутром чуют как подвох, так и выгодные предложения. Местность вокруг должна располагать к прогулкам. Львам важно, чтобы было и личное пространство, на которое никто не посягает, и большая гостиная для общения с близкими и друзьями.

Дева

Очень дотошные рассчитывают все на 20 лет вперед. Поэтому у них лучше получается решать вопросы ипотеки. Они все взвешивают: смогут ли ее выплатить, какую зарплату надо получать — все сопутствующие факторы будут просчитаны. Только после этого Дева решается на этот шаг. Причем при покупке еще и поторгуется, собьет цену. В доме у Дев всегда чистота.

Весы

Весы, несмотря на свою тягу к передвижениям, очень тщательно выбирают квартиру — чтобы удобно и со вкусом. Сделку обдумывают очень тщательно, все варианты продумывают заранее. Причем могут самостоятельно решиться на покупку квартиры. Всю ответственность возьмут на себя. Для проживания важно пространство вокруг — лучше, чтобы был лесной массив или сад с цветами, где можно прогуляться и выдохнуть.

Скорпион

Отлично справляется с ипотеками: находит ресурсы, которые станут выгодными. Природная подозрительность помогает не стать жертвой мошенников: все документы тщательно проверяются. Скорпион предпочитает дома с толстыми стенами, чтобы никто не беспокоил либо отдельный участок с домом.

Стрелец

Стрелец в вопросах недвижимости — везунчик. То наследство достанется, то с ипотекой помогут родные. Любят выбирать квартиры в вип-комплексах. Однако излишняя оптимистичность привлекает нечистых на руку людей. Так что нужно быть очень осторожными в выборе подрядчиков и для строительства дома, и для покупки квартиры. Дом Стрельцов не должен быть забит вещами — им важно ощущение свободы и простора.

Козерог

Козерог очень расчетливый знак. Прежде чем ввязаться в авантюру с квартирой, он найдет лучшее предложение на рынке. Процесс может затягиваться из-за въедливости, но всегда завершается успешно. Козероги любят недвижимость в хороших районах, с детскими площадками, комплексами для отдыха и спорта. Желательно, чтобы были вокруг еще клумбы и аллеи. После сделок всегда остаются в плюсе.

Водолей

Водолеи очень нестабильны в своих решениях, сделки могут отменяться в последний момент и без особых причин. Но этот знак удачлив: где-то подвернется хороший риелтор, где-то сделают скидку. Водолеи любят районы с административными зданиями, памятниками архитектуры. И помещения с необычным дизайном — пространство для творческого самовыражения должно быть обязательно.

Рыбы

Рыбам при покупке жилья нужен помощник, иначе можно остаться и без денег, и без дома. Крупную сумму тоже должен кто-то контролировать. Для Рыб важен не просто дом, а приятная обстановка и доброжелательные соседи. И чтобы вокруг была тишь, благодать, цветочки, зелень и пруд. Пейзаж — важнейший критерий для утонченных Рыб.

Астрологи отвечают читателям

Ольга, 56 лет, Стрелец:

— Я никогда не была замужем, и меня волнует вопрос: найду ли я свою вторую половинку в жизни?

— Ольга, вы — очень яркий, общительный человек и явно обладаете ярко выраженными лидерскими качествами. Вам часто не везло из-за определенных аспектов в гороскопе. Ваша карта говорит, что излишняя идеализация партнера может приводить к разочарованиям. Однако спешим вас обрадовать: у вас очень хорошие шансы встретить свою настоящую любовь, отправившись, например, в отпуск в другую страну. Причем вы можете не сразу понять, что это именно «он», но обстоятельства все равно сложатся в пользу отношений. А вот как они будут развиваться дальше зависит уже от вашего желания. Так что, Ольга, не надо отчаиваться! Верьте в любовь, и она вас обязательно найдет!