Как вырваться из провинции

Что делать, если мужа все устраивает, а жена хочет большего. Своими идеями, предложениями и мнениями делятся мужчины и женщины.

В отличие от этой бабы мужик понимает, что он на Дальнем Востоке если не туз, то король, а в Москве, максимум, десятка.

Здесь можно посоветовать вам жить в Москве, а мужу на Дальнем востоке. Читала даже, что у некоторых военных так было — служили на севере, а семья в на юге, где-нибудь в Севастополе оставалась, и ничего страшного. Крепкие чувства выстоят, ну а нет, значит нет. Подумайте о ребёнке, ему всяко лучше будет в Москве. Жизнь одна и проживать её в дыре не стоит. Жаль, что муж такой непонятливый попался, но, что поделаешь. Может он и подтянется к вам в Москву, как знать, а нет, так нет. Вы просто изначально были очень разные.

Учитывая деградацию города, утверждать, что в Москве ребёнку будет лучше — весьма смело.

Очень понимаю вас. Просто вы с мужем разные люди. Мне 60 лет и родилась я в маленьком, хотя и в приморском портовом городе. Училась в Ленинграде, а после учебы попала в небольшой областной город в РБ. Здесь мне тесно, нет размаха, сонное царство. И всегда моя душа рвалась в Питер или в Москву. Здесь я как рыба в воде, чувствую себя приподнято, когда просто иду по широким проспектам, гуляю по прекрасным паркам этих городов. А кому-то уютно и комфортно в маленьких поселках. Мы ведь все разные. Что посоветовать, честно, не знаю. Но это проблема и ее надо как-то решать с мужем, ведь иначе это все будет назревать и в результате выльется в недовольство своей жизнью, а может, и депрессию.

Такая смешная: вышла замуж за деревенщину, которому подавай лишь рыбалку и попойки с друзьями в глуши, и удивляется, что ему больше ничего не интересно:))) И ребенка такое же будущее ждет. Когда женщины начнут думать головой?

Жена должна неотступно следовать за своим мужем. В противном случае это не жена, а случайная попутчица.

Насколько я понял, вопрос был не о том, где и с кем жить, а о том, как убедить мужа переехать жить в Москву. Истерика в качестве меры убеждения не сработала. Мне кажется, что в любом случае не следует повторять истерику. Она опять не сработает, и только ещё более ухудшит взаимопонимание в семье. Можно попробовать предложить мужу пожить некоторое время отдельно, но одной с ребёнком в Москве, скорее всего, всё равно будет не до театров. Но тогда возможно, оба лучше поймут аргументы друг друга.