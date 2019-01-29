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Женщина забыла 40 лет жизни и вернулась в 1980 год 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Батон-Руж, штат Луизиана, потеряла память и забыла все, что произошло за последние 40 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
56-летней Ким Харрис Деникола (Kim Harris Denicola) стало плохо после посещения библейского кружка. Она почувствовала сильную головную боль, затем у женщины помутнело в глазах. Она потеряла сознание и очнулась уже в больнице.
После пробуждения Деникола не узнавала ни своего мужа, ни детей, ни внуков. «Медсестра сказала мне: "Вы знаете, какой сейчас год?", — вспоминает она. — Я ответила: "Да, мэм. Сейчас 1980 год". Она спросила, кто президент. Говорю: "Рональд Рейган"».
Деникола считала, что ей 18 лет, а ее последним воспоминанием был выпускной экзамен в школе. «Пробуждение наступило, когда я пошла в туалет и поглядела в зеркало, — говорит она. — Там была не та девушка, которую я помнила. Там была 56-летняя женщина».
Врачи полагают, что она пережила транзиторную глобальную амнезию, и сомневаются, что потерянные воспоминания когда-нибудь вернутся. Женщина утверждает, что никогда не слышала о Дональде Трампе или Бараке Обаме. Она приняла собственный компьютер за телевизор, а мобильные телефоны вызвали у нее шок.
«Самый новый телевизор, который я помню, был ящиком на полу. Чтобы переключить канал, приходилось вставать и идти к нему, — говорит она. — А сейчас наш телевизор висит на стене, и он очень узкий и тонкий. Смотреть его — совсем не то, что раньше. Стало чересчур много рекламы».
29 января сообщалось, что после ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, однако тот снова знакомился с ней. Из-за болезни ей приходилось каждое утро заново узнавать, что произошло накануне.
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