Что такое синдром профессионального выгорания и как его побороть

Поймали себя на мысли, что ведете немного не тот образ жизни, какой хотелось бы? Усталость и легкое выгорание незаметно стали постоянными спутниками? Есть несколько перспективных идей, как быстро и легко исправить ситуацию.

Профессиональное выгорание — это не просто нежелание идти на работу, не лень и не внезапный приступ прокрастинации. Не зря ученые с тревогой говорят о нем, ведь это настоящая медицинская проблема с многочисленными симптомами, которые у всех людей проявляются по-разному. Согласно статистике, с профессиональным выгоранием сталкивается каждый второй сотрудник. Причем с каждым годом таких людей становится все больше во всем мире.

Если и вы чувствуете себя как выжатый лимон, если нет ни сил, ни желания идти на работу и мысль о повседневных обязанностях вызывает тоску и физическое недомогание, налицо все признаки профессионального выгорания. Надо что-то с этим делать. Давайте разбираться, почему так происходит и как с этим бороться.

Что такое синдром выгорания

На самом деле синдром выгорания представляет собой защитную реакцию организма. Представьте, что вы работаете, не жалея сил. Сначала ваш организм не будет этому сопротивляться. Но когда чрезмерная отдача работе перейдет определенную границу, ситуация станет стрессовой, а потом и вовсе перейдет в хронический стресс. Естественно, что организм просто не захочет терпеть такое отношение к себе и будет всячески показывать, что так дело не пойдет. Вы постоянно будете чувствовать усталость, которая со временем станет хронической, потеряете интерес и к работе, и к любимым занятиям, и к друзьям, и к семье. Все эти симптомы напоминают признаки депрессии.

Возможные причины выгорания:

— Слишком много работы;

— Вы все принимаете слишком близко к сердцу;

— Отсутствие временных ограничений рабочего дня;

— Неприятности в личной жизни;

— Равнодушие к занимаемой должности;

— Отсутствие карьерного роста.

Кто в зоне риска

Больше всего профессиональному выгоранию подвержены те, кто много общается по долгу службы с сотрудниками, партнерами, поставщиками, клиентами и т. д. Или те, чей бизнес нестабилен, а экономические и политические кризисы могут катком пройтись по некоторым компаниям. Если вы постоянно озабочены тем, как выжить в этом безумии, не обанкротиться и получить хоть немного прибыли, долго в таких стрессовых условиях не продержаться. Также в зоне риска люди, склонные к излишней самокритике и самоанализу. Иногда всем нужен здоровый пофигизм: не получается — махнули рукой, проехали и живем дальше. Если винить себя во всех проблемах, так и до настоящей депрессии рукой подать.

Как избежать выгорания на работе

Современные исследователи считают, что у нас есть два пути: увеличить количество личных ресурсов, которые можно использовать в работе и жизни, и позаботиться о комфортной рабочей обстановке. К сожалению, у нас редко хватает полномочий, чтобы уменьшить себе нагрузку или избавиться от требовательного начальника. Однако мы можем изменить образ жизни, уберечь себя от избыточного стресса и увеличить запас личной энергии.

Старайтесь спать по ночам не менее восьми часов. Невыспавшийся человек с трудом соображает и плохо адаптируется к новым ситуациям.

Недостаток белков, жиров или углеводов равняется нехватке энергии. Включайте в рацион фрукты и овощи, ограничивайте жирную пищу и постарайтесь употреблять поменьше алкоголя. Пейте достаточное количество воды.

Упражнения помогают увеличить энергоемкость организма. Если потратить час на тренировку даже после тяжелого дня, можно предотвратить упадок сил.

Чем дальше хобби будет от вашей работы, тем лучше. Благодаря далеким от профессиональной сферы занятиям нарабатываются новые нейронные связи, а это поможет вам быстрее адаптироваться к работе и сделать мышление более гибким.

Сам по себе стресс не плох и не хорош, ведь его биологическая задача — научить нас лучше ориентироваться в новых ситуациях. Поэтому, если вам предстоят несколько месяцев работы без сна и отдыха, которых вы не можете избежать, сосредоточьтесь на том, какую пользу вам принесет этот аврал, чему научит и насколько сильнее вы станете, пройдя через это испытание.

Если вам кажется, что выгорание неизбежно, сделайте перерыв. Возьмите оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск или больничный — одним словом, найдите способ временно не появляться на рабочем месте. Используйте это время, чтобы восстановить запас энергии с помощью наших советов.