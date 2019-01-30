Как перестать переживать из-за всего на свете

Это начинается с пустяковой мысли, на которую постепенно наслаиваются все новые и новые, и прежде, чем вы осознаете происходящее, в вашем сознании развернется настоящая буря иррациональных страхов и тревоги.

От каких-то реальных проблем до совершенно незначительных мелочей и даже намеков на эти мелочи — постоянное волнение оказывает пагубное влияние не только на качество нашей жизни. Одержимость тревожными мыслями приводит к эмоциональному истощению, проблемам с психическим здоровьем и может сказываться даже на физическом состоянии человека (тошнота, усталость и боли являются частыми спутниками хронического беспокойства).

Некоторые люди обманывают себя в ощущении, что если они будут беспокоиться, то смогут предотвратить волнующее их «плохое» событие, таким образом создавая для самих себя иллюзию контроля над ситуацией. Некоторые и вовсе предпочитают не обращать внимание на постоянную тревогу. Но подобные методы уводят только дальше от решения проблемы и могут стать настоящей бомбой замедленного действия для нервной системы. В этой статье мы разбираем несколько способов, которые действительно помогут соскочить с карусели постоянного волнения обо всем подряд.

1. Всегда максимально конкретно формулируйте причины своего беспокойства

Когда страх не конкретен, очень легко заблудиться в расплывчатых сценариях возможных последствий и накрутить себя гораздо сильнее, чем когда проблема ясна. Поэтому нужно понять, что именно вас беспокоит — это поможет трезвее оценивать масштабы бедствия и не позволит затеряться в потоке тревожных мыслей.

2. Составьте список

Если вы постоянно испытываете беспокойство, скорее всего, у вас есть свой хит-парад самых частых поводов для волнения. Запишите всё, что вас беспокоит, и постарайтесь проанализировать свои страхи. Отделите продуктивные страхи от непродуктивных (то есть от переживаний о том, с чем невозможно разобраться прямо сейчас). Мы часто беспокоимся о чем-то, что довольно легко предотвратить, но страх мешает нам вспомнить об этой возможности. Примите все возможные меры, и ваш список беспокойств значительно сузится.

3. Сосредоточьтесь на настоящем

Страхи о событиях, которые произойдут в неопределенном будущем (например, страх обнаружить у себя какой-то опасный диагноз) гораздо более подавляющие за счет того, что будущее всегда довольно расплывчато, и, грубо говоря, есть где разгуляться фантазии. Сосредоточьтесь на текущем моменте своей жизни, зная, что именно сейчас с вами все в порядке, и не позволяйте уму блуждать по уголкам будущего времени. Именно сегодня не беспокойтесь. Как бы одиозно это ни звучало, но фраза «я подумаю об этом завтра» не так бессмысленна, как кажется на первый взгляд.

Большинство вещей, о которых вы беспокоитесь, никогда не происходили и вряд ли случатся в будущем. Большинство наших страхов — это монстры под детской кроватью. Вырастая, мы понимаем, что многие годы боялись того, кто ни разу так и не попался на глаза и даже не намекнул на свое существование. Подумайте о том, сколько ваших страхов действительно воплотились в жизнь. Вероятнее всего, очень и очень немногие, и уж точно не той мере, в которой ожидалось.

4. Поделитесь с другом

Очень многие специалисты настаивают на том, что разделение своих забот с кем-то действительно облегчает бремя постоянного беспокойства. Найдите друга, родственника или просто приятеля, с которым вы всегда сможете обсудить то, что вас тревожит. В конце-концов, очень многие страхи, проговоренные вслух, тут же утрачивают свою силу, и оказываются гораздо более нелепыми, чем казалось прежде.

5. Тревога по будильнику

Этот метод борьбы с волнением требует определенного самообладания, но действительно работает. Назначьте специальное время для беспокойства в течении суток — выберите полчаса или час в день, когда разрешаете себе волноваться, и все страхи, приходящие «не по расписанию», мысленно откладывайте на это время. Такой способ самоконтроля помогает не только перестать переживать в течении дня, но и со временем разобраться в причинах и механизмах возникновения тревоги.

6. Используйте стоп-слова

Придумайте для себя стоп-слово или стоп-фразу, которые будете использовать каждый раз при начинающемся беспокойстве. Пусть это будет цитата или строчка из песни или что-то совершенно другое. Ни с кем не делитесь своим паролем от тревоги и убедите себя в том, что это только ваш ключик в борьбе с мыслями. Как и в случае с предыдущим методом, вам потребуется некоторое время, чтобы научиться себя контролировать.

7. Не допускайте переутомления

Истощенный организм гораздо более подвержен стрессу. Многие люди устраивают себе разгрузочные дни хотя бы раз в пару недель, полностью отодвигая все заботы и посвящая целый день исключительно расслаблению и покою. Если ваше расписание не позволяет таких вольностей, попробуйте пересмотреть свой режим дня и попробовать максимально увеличить время отдыха и сна. Помните, что постоянные тревожные состояния могут привести к тяжелым последствиям, поэтому иногда приходится пересмотреть свою жизнь, чтобы не допустить, например, депрессии или невроза.

8. Найдите свой рецепт спокойствия

Многие люди в стрессовых ситуациях выбирают самые разные техники борьбы с волнением — кто-то уходит с головой в спорт, кто-то отсыпается, кого-то успокаивает ароматерапия, дыхательная гимнастика или выезд на природу. Попробуйте самые разные способы, найдите для себя идеальный и прибегайте к нему каждый раз, когда почувствуете беспокойство — даже если это будет крошечный ритуал.