Давать ли в долг родственникам

Родители попросили в долг крупную сумму на ремонт дачи, однако значительную часть денег отдали младшей сестре, потому что она в декрете и разводе одновременно, а еще часть незаметно потратили на текущие расходы. Тем временем один из них вышел на пенсию, и доходы резко сократились. Сначала родители обещали все вернуть, но в конце концов обвинили детей в алчности и жестокости. Что делать сыну и невестке, ведь они тоже воспитывают ребенка, а зарабатывают не так много и вынуждены экономить на всем? Мужчины и женщины размышляют на тему денег и отношений с самыми близкими людьми.

У мужа ситуация один в один. Родители слезно вопили о помощи — купили дом, а достраивать не на что, позанимали у кого только можно, надо срочно отдавать, сына выручай. Сын взял деньги у компании на себя, с родителями договорился, что половина дома его. Дом построен, а сына родители посылают, как только он заводит разговор об исполнении договора. То папочка, то мамочка от разговора с сыном смертельно заболевают, то им сразу некогда, важные дела и так годами. В доме поселилась сестрица, никогда в жизни не работавшая, размножается с мужем-альфонсом моложе нее на 7 лет. В одной квартире живет сама с семейством, а две другие сдает и живет припеваючи, по заграницам с выводком разъезжает, ни в чем себе не отказывает. Барыня. Тоже не общаемся уже года два с родителями мужа, нет желания их видеть и слышать никогда.

Читала недавно статью на эту тему, как не посадить родственников себе на шею. 1. Копи молча и деньги целее будут и отношения со всеми хорошие. 2. Родственники/друзья/соседи/прочие, жалуются, что денег нет и намекают, что хотят занять их у тебя, жалуйся встречно, ной как тяжело, играй по их правилам, копируй. 3. Если делаешь дорогой ремонт, покупаешь недвижимость, едешь отдыхать и т. д., и родственники в бешенстве, что ты им не дала денег, сделай опечаленное лицо, скажи что взяла на это кредит и теперь будешь выплачивать насколько лет, при этом скажи, как любишь их и надеешься, что не оставят тебя в трудную минуту и помогут если что. Тут особо активные постараются свести общение с тобой к минимуму, а то и совсем на нет. Естественно это не относится к экстренным случаям, болезни, потопу, похоронам и т. д. Когда по-человечески помочь, конечно, нужно, но если просто хотят сесть на шею и считают за дураков, вот тогда и нужно включать все вышеперечисленное.

Есть простая русская пословица: "Хочешь потерять друга — дай ему в долг денег". И верна она не только для друзей. Я редко даю деньги друзьям и знакомым. Но если даю, то мысленно с деньгами прощаюсь. Так проще. Зато какая радость, когда человек отдает тебе деньги!

Да уж… С родственниками вам не повезло! Берешь в долг, надо отдавать, и не важно, как они распорядились суммой. Как я понял, о "погашении кредита помидорами" разговора не было. Очень не порядочно! А про возврат, действительно, проще забыть, если не намерены разводиться. Требовать у них бессмысленно и бесполезно. Про мужа подумайте — на осинке не растут апельсинки!

Обида от отказа дать в долг гораздо меньше, чем обида от просьбы вернуть долг.