Как завязать с самокритикой

Самокритика многими воспринимается как мотивация. Но на самом деле внутренние монологи — это самый настоящий порочный круг, который не только не побуждает к действиям, но и держит в состоянии вечного стресса и мешает чувствовать себя счастливым.

Кроме того, самоедство напрямую завязано на перфекционизме: мы стремимся все сделать идеально, предъявляем себе невероятные требования, всегда находим тех, у кого трава зеленее, да и самое страшное — хотим доказать окружающим свою идеальность. Это приводит к еще большему недовольству и не дает самооценке стать нормальной. Не завышенной и не заниженной — адекватной.

Критическое отношение к себе никогда не повысит мотивацию, потому что ни один из нас не в силах совершенствоваться, если продолжает себя ругать. Вспомните эти состояния тупика. Вам нужно что-то сделать, но вы испытываете стресс, потому что себя критикуете. Вместо того чтобы написать статью, встать пораньше или придумать что-то интересное, вы гоняете по кругу беспокойные мысли, идете за очередным чаем с печеньем и «собираетесь с духом», а надо просто начать делать шаги вперед.

Даже если вы и сядете за текст, то, скорее всего, необходимость этого начнет пугать, вызывать сопротивление, а внутренний голос напомнит, что у вас просто мало таланта, трудолюбия и энергии. Ну а дальше — любимые страдания и жалобы на жизнь.

На самом деле шпыняние себя — массовое явление. Два тысячелетия христианской культуры внушают человеку, что он всегда должен стараться исправиться, ведь он грешник. Ну и современное общество и социальные сети наплодили шаблонов успешной жизни, которым надо соответствовать. Неудивительно, что под этим гнетом сложно не почувствовать себя ущербным. Но как бы мы ни «исправлялись», подобный зверский режим превращает нас в нервных и дерганых людей, которые недостаточно хороши, чтобы нравиться людям, да и самим себе. Только задумайтесь, как внутренний стыд может побудить к положительным переменам? Разве что к травмирующему чувству вины, не больше.

Отсутствие доброты к себе делает желанные результаты и прогрессы недостижимыми. Организм реагирует на самобичевание сильным стрессом, от которого нужно спасаться, то есть не действовать, избегать и закрываться.

Неудивительно, что сегодня мы все ощущаем потребность в любви к себе. С одной стороны, затертых словах, с другой — жизненной необходимости. Так что же делать, чтобы эту любовь к себе, адекватную и без иллюзий, почувствовать? Примите решение, что с вами все в порядке. Посмотрите на себя как на обычного человека — это важно, чтобы избавиться от образа «идеального я». Не бойтесь слова «обычный», бойтесь ему противоположного. Когда мы считаем себя необычными, все остальные люди превращаются в нашем восприятии в серую массу, а это уже приводит к неадекватной самооценке. Каждый эгоцентрик уверен, что он и все его окружение — необычные люди. Что у него необычные дети и самый необычный на свете партнер. Но какой же крах ждет обычно таких эгоцентриков, которые обязательно на своем жизненном пути понимают, что никто не разделяет их взглядов, не ценит их драгоценную персону за необычность!.. Ну а дальше — падение в бездну при мысли: «А не обычный ли я сам?»

Есть и хорошие новости. Вся энергия эгоцентриков идет на удержание иллюзий своей грандиозности, в то время как обычные люди направляют собственные силы на работу и реальную необычную деятельность. Дальше важно научиться осознавать свои чувства. Не надо гнать прочь негативные ощущения — это дорога в никуда. Но и держаться за них не надо. Сочувствуйте себе и будьте добрее — это не путь в идеальный мир любви, это обычный способ встречать и провожать стрессовые ситуации.

А когда вы по-настоящему сможете стать себе благодарным другом, никакие голосочки больше не собьют вас с толку и не проскользнут мимо сознания. Все — дело привычки!