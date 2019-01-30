Существует ли женская дружба

Женщина к 30 годам растеряла всех подруг и сейчас близко общается только с мужем и родственниками, хотя в школе у нее было пять близких подруг. Но по разным причинам они перестали общаться. Можно ли жить без друзей и возможна ли дружба в зрелом возрасте? Размышляют мужчины и женщины.

Друзей нет и дружбы не существует. Есть знакомые которые все тебе желают "добра".

Детство кончилось, и тащить детскую дружбу сквозь всю свою жизнь не стоит. Для полноты картины, стоило бы узнать, как на вас смотрят ваши бывшие детские подруги.

Только глупенькие женщины в 30 лет могут переживать, что у них нет подруг. Подруг надо ликвидировать уже к 22 годам! Ибо нет ничего глупее, слушать советы подруг и жить чужим умом!

Здесь почему-то никто не вспомнил простую истину: подобное притягивает подобное.

Полностью согласен с автором. У меня тоже нет друзей, и я прекрасно себя чувствую. Проблемы свои с детства привык решать сам. Ну а если тяжело, поддержат жена и взрослая дочь. Это гораздо надежнее, чем сонм эфемерных личностей под названием "друзья".

Хорошая работа, хорошая (ий) жена (муж), настоящий друг — это счастье, которое похоже на лотерею. Технически не выиграешь, только удача.

Хорошо хоть муж и родственники остались. У многих девушек даже соседей нет. Живут в одном доме и не здороваются по утрам. С людьми сегодня явно что-то происходит. Нехватка любви, что ли?