Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как перестать опаздывать и начать все успевать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Тайм-менджмент — это наука для тех, кто хочет научиться правильно планировать свое время. Эти простые правила пригодятся как руководителям и предпринимателям, так и людям, работающим в офисе.

Разработайте эффективные методы для достижения цели

Очень часто бывает так, что человек ставит свою цель неправильно и на это уходит много временных ресурсов. Оцените свои возможности, конкретно сформулируйте конечный результат, которого вы хотите добиться и начинайте строить план. Чтобы не терять мотивацию, всегда помните о том, чего вы хотите достичь.

Составьте четкий план

Заведите ежедневник в бумажном или электронном виде, где вы сможете расписывать все свои дела на каждый месяц, неделю и день. Не забудьте про временные интервалы, в которые вы планируете уложиться. Оставьте несколько минут на форс-мажоры, которые могут отвлечь вас от дел.

Расставьте приоритеты

Все задачи, которые вы распишите по дням, не могут быть одинаково важными. Используйте правило «АБВГД», где А — самое значимое дело, Б — менее приоритетное, и так далее. Первая задача в списке должна быть одна, а остальных может быть сколько угодно.

Самое важное — утром

Существует правило, которое называется «съесть лягушку на завтрак». Оно гласит, что все самые важные дела надо делать утром. Как правило, они самые сложные и мы стараемся оттянуть их до последнего, но к вечеру запас энергии и терпения истекает, поэтому реализуйте их в первой половине дня.

Не забывайте отдыхать

Никто из нас не сможет работать 24/7 без вреда для здоровья. Именно поэтому отдых — необходимость. Запланируйте в своем графике время на то, что доставляет вам удовольствие: шопинг, поход в фитнес-клуб, просмотр сериалов. И не забывайте делать небольшие перерывы во время рабочего дня — так вы не только сделаете «передышку», но и вознаградите себя за усердный труд.
О том, можно ли оправдать опоздания складом характера, рассказывает психолог-психоаналитик Дарья Хорват.
По одной из теорий, опоздания связаны с тем, что нам (осознанно или бессознательно) не хочется быть там, где мы должны оказаться вовремя. Допустим, вы не любите работу или коллектив, поэтому вам сложно заставить себя выйти из дома. Есть и менее очевидные причины: вам очень хорошо дома с семьей или у вас ситуативная депрессия, связанная с затянувшимся стрессом, и поэтому вам не хочется куда-то выходить и с кем-то встречаться.
Однако есть и другая теория, суть которой в том, что основная причина постоянных опозданий заложена в вашем типе личности. Психологические исследования говорят, что люди, которые регулярно опаздывают, часто имеют схожие черты характера (часто врожденные): нервозность, эмоциональность, низкий уровень самоконтроля, творческое мышление, склонность к риску. Нервозные люди обычно, действительно, излишне эмоциональны, а медлительность — их способ себя успокоить. Именно у творческих людей низкий уровень самоконтроля: они рассеяны и часто отвлекаются, им сложно сконцентрироваться на одном деле — выходе из дома. Люди, которые постоянно опаздывают, часто оказываются экстремалами: постоянная спешка и беспокойство по поводу опоздания — хороший способ обеспечить себе выброс адреналина.
Даже если вы нашли сходство с собой, тип личности не может быть оправданием бесконечных опозданий. Лучше всего сосредоточиться на причине, которая всегда находится, даже если ее нет на первый взгляд.
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астрологи назвали несчастливые мужские имена35
Джоли и Питт впервые замечены вместе после развода
«5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу»69
Коса до пояса: как отрастить волосы
Какие ошибки делают женщины в гражданском браке1
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
На конкурсе красоты Россию представит спасатель
Красота
Из чего делают правильные макароны
Еда Здоровье
Звезды, которых путают даже фанаты
Звёзды Красота
Самые странные человеческие фобии
Психология
Звезда «Молодежки» признался в измене
Звёзды
Седокова посетовала на мужскую неверность
Звёзды
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение