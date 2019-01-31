Как перестать опаздывать и начать все успевать

Тайм-менджмент — это наука для тех, кто хочет научиться правильно планировать свое время. Эти простые правила пригодятся как руководителям и предпринимателям, так и людям, работающим в офисе.

Разработайте эффективные методы для достижения цели

Очень часто бывает так, что человек ставит свою цель неправильно и на это уходит много временных ресурсов. Оцените свои возможности, конкретно сформулируйте конечный результат, которого вы хотите добиться и начинайте строить план. Чтобы не терять мотивацию, всегда помните о том, чего вы хотите достичь.

Составьте четкий план

Заведите ежедневник в бумажном или электронном виде, где вы сможете расписывать все свои дела на каждый месяц, неделю и день. Не забудьте про временные интервалы, в которые вы планируете уложиться. Оставьте несколько минут на форс-мажоры, которые могут отвлечь вас от дел.

Расставьте приоритеты

Все задачи, которые вы распишите по дням, не могут быть одинаково важными. Используйте правило «АБВГД», где А — самое значимое дело, Б — менее приоритетное, и так далее. Первая задача в списке должна быть одна, а остальных может быть сколько угодно.

Самое важное — утром

Существует правило, которое называется «съесть лягушку на завтрак». Оно гласит, что все самые важные дела надо делать утром. Как правило, они самые сложные и мы стараемся оттянуть их до последнего, но к вечеру запас энергии и терпения истекает, поэтому реализуйте их в первой половине дня.

Не забывайте отдыхать

Никто из нас не сможет работать 24/7 без вреда для здоровья. Именно поэтому отдых — необходимость. Запланируйте в своем графике время на то, что доставляет вам удовольствие: шопинг, поход в фитнес-клуб, просмотр сериалов. И не забывайте делать небольшие перерывы во время рабочего дня — так вы не только сделаете «передышку», но и вознаградите себя за усердный труд.

О том, можно ли оправдать опоздания складом характера, рассказывает психолог-психоаналитик Дарья Хорват.

По одной из теорий, опоздания связаны с тем, что нам (осознанно или бессознательно) не хочется быть там, где мы должны оказаться вовремя. Допустим, вы не любите работу или коллектив, поэтому вам сложно заставить себя выйти из дома. Есть и менее очевидные причины: вам очень хорошо дома с семьей или у вас ситуативная депрессия, связанная с затянувшимся стрессом, и поэтому вам не хочется куда-то выходить и с кем-то встречаться.

Однако есть и другая теория, суть которой в том, что основная причина постоянных опозданий заложена в вашем типе личности. Психологические исследования говорят, что люди, которые регулярно опаздывают, часто имеют схожие черты характера (часто врожденные): нервозность, эмоциональность, низкий уровень самоконтроля, творческое мышление, склонность к риску. Нервозные люди обычно, действительно, излишне эмоциональны, а медлительность — их способ себя успокоить. Именно у творческих людей низкий уровень самоконтроля: они рассеяны и часто отвлекаются, им сложно сконцентрироваться на одном деле — выходе из дома. Люди, которые постоянно опаздывают, часто оказываются экстремалами: постоянная спешка и беспокойство по поводу опоздания — хороший способ обеспечить себе выброс адреналина.

Даже если вы нашли сходство с собой, тип личности не может быть оправданием бесконечных опозданий. Лучше всего сосредоточиться на причине, которая всегда находится, даже если ее нет на первый взгляд.