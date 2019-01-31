Самые странные человеческие фобии

Боязнь высоты и закрытых пространств, пауков и змей — фобии довольно распространённые. Но есть страхи куда более экзотические, которые присущи лишь очень немногим людям. И это делает фобии по-настоящему странными. Например, есть люди, которых страшит вид сыра. Этот страх носит название «турофобия». Страдающие ею не могут находиться рядом с сыром, причём это может быть как сыр вообще, так и отдельные сорта. В самых тяжёлых случаях турофобы пугаются, даже если кто-то рядом просто говорит о сыре.

Как связана анатидаефобия с утками? Почему кое-кто страдает при виде Папы Римского? Что такое омфалофобия? Узнайте о странных страхах из видео.