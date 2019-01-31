Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как матери калечат дочерей ради мужчин
Как матери калечат дочерей ради мужчин

Самые странные фобии 

Рамблер 1 час назад
Боязнь высоты и закрытых пространств, пауков и змей — фобии довольно распространённые. Но есть страхи куда более экзотические, которые присущи лишь очень немногим людям. И это делает фобии по-настоящему странными. Например, есть люди, которых страшит вид сыра. Этот страх носит название «турофобия». Страдающие ею не могут находиться рядом с сыром, причём это может быть как сыр вообще, так и отдельные сорта. В самых тяжёлых случаях турофобы пугаются, даже если кто-то рядом просто говорит о сыре.
Как связана анатидаефобия с утками? Почему кое-кто страдает при виде Папы Римского? Что такое омфалофобия? Узнайте о странных страхах из видео.
Психология , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несчастливые мужские имена по версии астрологов
Коса до пояса: как отрастить волосы
Какие ошибки делают женщины в гражданском браке
«Как вернуть страсть, если муж облысел»8
5 признаков неухоженной женщины5
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Звезды, которых путают даже фанаты
Звёзды Красота
Самые странные фобии
Психология
Звезда «Молодежки» признался в измене
Звёзды
Седокова посетовала на мужскую неверность
Звёзды
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение