Что такое эффект Икеа

Все знают, что товары из магазина Икеа нужно собирать самостоятельно. Если вы не можете справиться, то на помощь вам придет работник магазина или ваши друзья. Но знали ли вы, что вещи, собранные самостоятельно, ценятся гораздо больше, чем те, которые собирает кто-то за вас.

В ходе своего исследования профессор Гарвардской школы Майкл Нортон выяснил, что люди склонны переоценивать вещи, которые создают сами. Участники его эксперимента собирали фигурки из Лего, оригами и мебель из Икеа. После проделанной работы их попросили оценить вещь, сделанную ими. Выяснилось, что испытуемые готовы заплатить больше денег за те вещи, которые они сделали сами. Но нужно отметить, что эффект Икеа рассеивался в том случае, если вещь была собрана наполовину или участник эксперимента не смог справится с задачей. Однако, когда человек выполнял свою работу до конца даже очень плохо, он все равно высоко оценивал свою работу и готовую вещь.

Этот эффект мы можем увидеть не только на примере мебели. В реальности некоторые люди игнорируют хорошие идеи других просто потому, что они придуманы не ими.