Как легко исполнять любые свои желания

«Современный человек может добиться всего, чего пожелает. А если не смог, значит, недостаточно хотел». Примерно такую мысль внушают нам фильм «Секрет», многочисленные тренинги личностного роста и «уникальные когнитивные практики, направленные на воплощение ваших желаний, регистрация на курс — всего 200 $».

«Мысль материальна», — учат гуру по работе с сознанием. «Ваше желание начинает сбываться, как только вы его правильно сформулируете». Виктор Пелевин в романе-бестселлере «Чапаев и Пустота» писал, что все сущее вокруг — просто проекции беспокойного ума, он-то и создает Вселенную вокруг нас. И вот если этот ум правильным образом настроить, то и Вселенная сразу станет приятным и теплым местом. Упрощенная трактовка буддистской философии многим пришлась по душе. Некоторые психологи говорят, что русский человек вообще горячо поддерживает идею волшебного обретения разнообразных благ без каких-либо усилий — об этом говорят любимые на протяжении столетий герои народных сказок, которые лежат на печи, а потом внезапно обретают волшебную силу.

Проблема в том, что подобные учения не помогают добиваться поставленных целей, зато создают человека с «синдромом Бога». Сторонник убеждения «мысль материальна» последовательно проходит несколько стадий: уверенность в своем всемогуществе, эйфорию от этого прекрасного ощущения, попытки «управлять миром, не привлекая внимания санитаров», встречу с суровой реальностью и глубокое разочарование в себе и своих желаниях. Ведь если не сбылось, это значит, желания были какие-то неправильные. Или всемогущество бракованное.

Некоторые годами застревают в поисках «поломки» прямого сообщения с Вселенной и в попытках все исправить. А жизнь постепенно проходит.

Как появляются желания и зачем они нужны

Бесконечные и часто противоречивые желания — это абсолютно нормальная для человеческого мозга штука. Однако это не значит, что Вселенная немедленно прислушивается к этим разрозненным мыслям и тут же принимается их реализовывать. Полагаться в исполнении своих устремлений на Бога, инопланетян или вселенский разум — все это разновидности инфантильной психики. Человек такой внешне вроде бы выглядит взрослым, а его умственное развитие находится на уровне маленьких детей, которые пребывают в уверенности, что нет ничего важнее их желаний для всего мира, а также что они всемогущи ровно настолько, насколько захотят.

Не все желания исполнимы. И даже если сильно натужиться и «правильно сформулировать», как учат нас некоторые не особенно совестливые гуру, мечты вовсе не обязательно исполнятся.

Желание — это эмоционально заряженный образ, который возникает в мозгу. Он всегда ощущается как нечто приятное, потому что под него выделяется дофамин. Благодаря этому нейромедиатору мозг понимает, что желание, возможно, исполнимое, а потому префронтальная кора принимается строить алгоритм действий. Дофамин позволяет возникнуть мотивации, чтобы человек начал шевелиться для исполнения задуманного. Это своеобразный «потребительский кредит», когда ничего еще не сделано, а дофамина дали. Данная схема помогает дать человеку небольшой, но столь необходимый импульс для работы над исполнением желания. «Кредит» этот должен быть отработан какими-то конкретными действиями в направлении задуманного, иначе придет «расплата», да еще с процентами, в виде апатии и разочарования. И сила этих негативных чувств будет пропорциональна силе желания и количеству выданного ранее «под проценты» дофамина.

Правда ли, что нужно четко формулировать свои желания?

Рекомендация «Формулируйте свои желания правильно» не лишена здравого смысла, но не потому, что глупая Вселенная плохо понимает криво оформленные заказы на исполнение мечты, а потому, что префронтальной коре мозга проще составить рабочий алгоритм действий, который поможет добиться успеха.

Например, запрос «Хочу всем нравиться» слишком сложен для исполнения. Невозможно одинаково сильно нравиться людям с противоположными жизненными ценностями, как и представителям разных социальных сред. Даже запрос «Хочу понравиться соседу» тоже слишком общий. Какова цель симпатии? Чтобы быть с соседом в дружеских отношениях, достаточно не начинать капитальный ремонт в семь утра в воскресенье и поддерживать чистоту в подъезде. Чтобы нравиться соседу в романтическом смысле, придется составить совершенно иной план по привлечению его внимания. Но самое главное — может случиться так, что вы все равно не понравитесь соседу, несмотря на все приложенные усилия. Просто потому, что он неисправимый социопат. Или вы девушка, а ему нравятся мужчины.

Увы, не все обстоятельства зависят от нас. Признак психологической зрелости — спокойное понимание, что есть множество факторов, на которые невозможно повлиять на пути к мечте.

Медитация для исполнения желаний

Недобросовестные «продавцы счастья» учат на своих тренингах, что медитация способна исполнять желания. Для этого нужно каждый день садиться в позу лотоса, закрывать глаза, выравнивать дыхание и… просить, просить и просить, пока не устанете.

Некоторым людям такую «медитацию» заменяют «молитвы», причем религия неважна. Главное — прийти в церковь, поставить свечку и… Правильно — просить, просить, просить, пока не устанете.

Схожим действием обладает обучение разнообразным аффирмациям: якобы бесконечное повторение всяких позитивненьких фраз поможет настроить благосклонность Вселенной на нужную частоту. И все желания сразу исполнятся.

Парадокс в том, что медитация и правда способна исполнять желания. Правда, путь медитирующего куда сложнее, чем принято представлять, и не имеет ничего общего с попрошайничеством у высших сил. Регулярная медитация помогает настроить работу мозга оптимальным образом — так, чтобы не приходилось постоянно отвлекаться на противоречивые мысли, желания и эмоции и уж тем более не воспринимать всю эту вакханалию беспокойного ума как свое «я». Иными словами, медитация помогает навести порядок в голове и освободить место для чего-то действительно важного и ценного, на что раньше не хватало психического ресурса, ибо постоянно приходилось отвлекаться на тревожные мысли и образы.

Медитация помогает привести в порядок разум, изменить желания на простые и выполнимые и немедленно, хотя и без эмоционального надрыва или спешки, приступить к их осуществлению. Удивительно, что после некоторого опыта медитативной практики желания сами собой начинают формулироваться правильным образом: четко, ясно, просто и без ненужных обобщений. Нейрофизиологи объясняют этот феномен постепенным появлением важных нейронных связей между префронтальной корой и другими частями коры больших полушарий, а также таламусом (это «автоматическая телефонная станция», которая собирает все информационные сигналы и направляет их затем в нужные отделы мозга) и лимбической системой (она отвечает за эмоции).

Плохие новости для любителей ничего не делать: мысль нематериальна. Каждое желание — это просто возбуждение кучки нервных клеток. Оно может угаснуть так же, как и возникло. Или пойти дальше, заставляя мозг планировать и исполнять. Для исполнения желаний недостаточно просто поднатужиться и как следует загадать: Вселенная не ваша мама, и ей все равно, что вы хотите новую куклу Барби или похудеть на двадцать пять килограммов за две недели.