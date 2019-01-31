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Страшное пророчество Матроны Московской на 2019 год 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
2019 год может стать роковым. Святая Матрона Московская увидела страшное предзнаменование: землю ждет настоящий апокалипсис и выживут немногие. О предсказания святой сообщает сайт topnews.
К гибели населения приведет неверие и злость. Многие стали жить не считаясь с законами и наплевательски относиться к окружающему миру.
«Верующих очень мало и это погубит все. Дальше будет только хуже и хуже, дальше ждать хорошего не приходится. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут — выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете»,
— такие слова приводит издание.
Россия пойдет своим путем, у нашей страны будет шанс выжить. История не раз показывала, что вопреки всем катаклизмам Россия смогла возродиться и продолжает существовать.
Для всех людей выход только один: молиться и просить у Господа сохранить землю. Что именно спровоцирует конец света, в пророчестве не говорится.
По одной из версий — это будет метеорит. Например, американский зонд смог сфотографировать поверхность астероида Бенну, который пересекается с траекторией земли. Некоторые исследователи указывают на другое небесное тело — астероида 2002 NT7 упадет на поверхность планеты. Случится уже 1 февраля.
Есть еще одно небесное тело, которое достойно внимания. Это астероид Апофис, он приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров в апреле 2029 года, а столкнется с ней в 2068 году. Диаметр Апофиса составляет 325 метров, а вес — 50 миллионов тонн, сообщает сайт Dni.ru.
Матрона Московская — известная святая Русской православной церкви. Согласно историческим сведениям, Матрона могла исцелять людей и помогала больным. Она умерла в 1952 году, ее могила находится в подмосковной Сходке и является местом массового паломничества людей, сообщает Пятый канал.
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