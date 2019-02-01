Редактор глянца пожила неделю как Кэрри Брэдшоу

Редактор глянца прожила неделю в стиле Кэрри Брэдшоу

24-летняя Карина Шией (Carina Hsieh), редактор рубрики «Секс и отношения» в журнале Cosmopolitan , решила добавить чуточку гламура в монотонную обыденность и прожить неделю как героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу . Именно она семь лет назад послужила вдохновением для впечатлительной девушки переехать в Нью-Йорк. По окончании эксперимента Карина написала эссе, где подробно рассказала, как все прошло и чем закончилось.

Семь дней в образе Кэрри страшно утомили редактора, да и осталась она в итоге без мужчины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @carinahsieh 7 Июн 2018 в 3:46 PDT «Для меня, как для впечатлительного и застенчивого ребенка, план был предельно прост и ясен. Переехать в Нью-Йорк, построить свою жизнь максимально по сериалу, и потом закатывать глаза, когда буду слышать рассказ о том, что кто-то моего возраста сделал то же самое».

В первый же день жизни по Кэрри Брэдшоу Карина решила поехать на работу не на метро, как обычно, а на такси. Правда, пришлось вызывать Uber, поскольку в Бруклине, где редактор живет, желтых кэбов не так уж много.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @carinahsieh 6 Июн 2018 в 3:47 PDT Пока Карина расслаблялась на заднем сиденье машины, она все же заметила, что передвигаться по Нью-Йорку на метро гораздо быстрее, нежели торчать в бесконечных пробках в такси.

На второй день Карина купила журнал Vogue вместо обеда, следуя знаменитой фразе, произнесенной Кэрри в одном из эпизодов сериала. По признанию героини «Секса в большом городе», она частенько выбирала журнал вместо еды, когда была стеснена в средствах, поскольку Vogue насыщал ее больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @carinahsieh 5 Июн 2018 в 11:39 PDT Вскоре, когда чувство голода стало невыносимо, Карина поняла, что такая логика не для нее.

В течение всей недели Карина пыталась повторить любовные похождения. В одном из эпизодов во время знаменитой Недели флота, когда Нью-Йорк приветствует всех, кто служит во флоте, Кэрри с подругами отправляется на вечеринку с моряками, чтобы подцепить там мужчин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @carinahsieh 4 Июн 2018 в 1:12 PDT Карина решила попытать счастья в одном из баров, где собирается множество моряков. В итоге во имя эксперимента редактор поехала домой с 21-летним моряком. «Между нами особо ничего не было, мы поехали ко мне, болтали о Tinder и ждали, когда же моя собака покакает».

К концу недели Карина поняла, что жить как Кэрри не только невозможно в финансовом плане, но еще и крайне утомительно. Например, в сериале Кэрри снимала маленькую квартирку в престижном квартале Верхний Ист-Сайд на зарплату, которую она получала за ведение одной колонки. Еще героиня сериала тратила баснословные суммы на обувь и бегала по модным ресторанам. Карина выяснила, что даже в 1998 году невозможно было снять такую квартиру в Нью-Йорке, зарабатывая и тратя деньги как Брэдшоу.

«Жизнь Кэрри Брэдшоу — подделка от и до. Ни у кого не может быть столько свободного времени, как у нее, и первый раз в жизни я была рада, что не похожа на нее».

Но редактор отдала должное героине сериала за то, что она так много бегала на свидания. «Встречаться с мужчинами каждый день не только утомительно, но и чертовски удручает».