Врут, не краснея: как и о чем лгут знаки зодиака

За окном пятница, а значит, что в эти выходные мы можем не спать до утра и уплетать вредную пищу, зарекаясь, что с понедельника сядем на диету и нормализуем режим. Кстати, о вранье — интересно, как и о чем врут себе и другим разные знаки зодиака?

Овен

Овны врут настолько плохо, что хочется оплакивать их давно почившие фантазию и логику. К счастью, ложь во спасение (во спасение их пятой точки) включается исключительно в критический момент: коллега попросил подмениться, жена увидела эротические SMS от «Валеры техосмотр», мама позвала на семейный ужин, друг попросил денег в займы — и тут льются сказочные реки изо рта нашего «барашка»: «завтра иду на утренник дочки», «да Валерка так просто прикалывается», «кот простыл, не могу же я его оставить одного дома», «мой бумажник енот украл». И ничего страшного, что дочки, кота, енота у него никогда не было, а на фото «Валера техосмотр» очень похож на соседку с пятого этажа.

Телец

Телец — самая честная скотинка на этой планете. Знаете, сложно это все для Тельца: запоминать, о чем врал, бояться быть пойманным — в этом уверяет он каждого, уже придумывая, какую лапшу еще можно навешать глупцу о себе хорошем. А потом, хлопая правдивыми глазами, рассказывает всем, как однажды ограбил банк, вступил в контакт с НЛО, и Facebook, вообще-то, он придумал. Чистая правда!

Близнецы

Патологический лгун, который верит в свою ложь всеми фибрами души. Даже если его истории похожи на бред шизофреника, а вы защитили диссертацию по этой теме — цыц, не рассказывайте ему правду, а то еще в экзистенциальный кризис впадет, и вас с собой утащит. А врать Близнец любит о чем-то великом: исторические, научные факты, биография знаменитостей — любая информация, которую он кричит оппоненту в лицо. Думаете, как они выигрывают почти все споры? И да, «перезвоню завтра» трактуется как никогда.

Рак

Раку, на самом деле, даже смысла нет лгать. Все в своей жизни он получает врожденным даром — нравоучениями, сопровождаемые пристальных взглядом, заламыванием рук и истерикой. Стать самым послушным мужем/ребенком/руководителем захочешь в первые пять минут, отдать, все, что она просит — после 10 минут, повеситься от своей никчемности — через 15.

Но Раки лгут ради искусства: каждое событие их жизни должно быть экшеном с гонками, стрельбой, драками. А вы лучше сидите и кивайте, помните про врожденный дар!

Лев

Лев — это большая киса, которая в тапки не гадит, если ты ее кормишь, поишь и поклоняешься пред ее мохнатым ликом. Львы настолько милые, что ты прощаешь им все вранье, которое умудрился раскрыть (можешь прибавить к этому числу десять и умножить на сто). А врут они, чтобы свою душеньку развлечь и подкормить эго. Поэтому можно смело проверять каждое слово, произнесенное Львом, вплоть до года рождения и натурального цвета волос. На всякий случай: лучше не надо, со слов «Да ладно, я не обижаюсь» начнется ваш личный ад и гадит, кстати, Лев не в тапки, а в душу.

Дева

Несмотря на то, что врет Дева так же плохо, как поют вживую представители российской поп-сцены, делает она это постоянно и без особой причины. Тараторит, меняет дикцию, краснеет, заливается слезами, просит прощения и рвет на себе волосы — на первых парах приступ лжи можно спутать с истерией, Деве же на руку — она сошлется на психические проблемы, но личико не замарает.

Весы

Весы, поднимая кулачки над головой, кричат налево и направо «За честность, за любовь, за бесплатное вино». Весы готовы нести в это лживое общество правду-матку и больше ничего! Да, эти малышки действительно никогда не врут, только недоговаривают и скрывают, а врать, да еще и умышленно — по-свински как-то. А то, что они скрывают ошибку бухгалтерии у себя на банковской карте, а свои выходные — от сестры с ребенком — это они себе простят.

Скорпионы

Если симпатичный маленький Скорпиончик смотрит тебе в глаза и говорит, что он тебя никогда не ужалит — уже врет, неси тапок. Врут Скорпионы с особой жестокостью и для страданий человеческих. «Видела вчера твоего мужа с какой-то юной красоткой…вчера дома был…значит позавчера», «Подруга, тебе нужно больше есть, худые давно не в моде», «То вязаное платье, что бабушка подарила, тебе очень идет» — все это так, досуг, по-настоящему они отрываются на своих врагах. Но об этом нам лучше не знать, спать крепче будем.

Стрелец

Поверил Стрельцу — сам дурак. Стрелец вообще редко говорит правду. Зачем рассказывать что-то неинтересное и ненужное, если за считанные секунды можно придумать настоящий сценарий для фильма Бекмамбетова и удивить всех? Что-что, вы спросили какой час? Так слушайте дальше!

Козерог

Красавец с тремя высшими в кармане, руки растут, откуда нужно, в приданом несколько царств, а как поет… В смысле кто это? Нет-нет, Козерог не врет, он просто фантазирует о возможном, выдавая за реальное. Что удивительное, действительно верят! К счастью, врет Козерог только дамам и работодателям, поэтому все остальные могут выдохнуть.

Водолей

Создать себе трудности и самому же их преодолеть — так может только Водолей. Вдохновенно и бесстыдно наплетет всем, что дома держит саблезубого тигра, что вчера видел летающую тарелку, а великий и ужасный ДиКаприо — его друг, а потом разгребает это, доказывая всем и каждому, что все было правдой. Откормит кота и приклеит к челюсти клыки, найдет парочку сумасшедших, которые смогут подтвердить внеземной объект в небе, что пролетал давеча, приведет к друзьям неизвестного актера, загримировав его по полной — съели? Теперь можно придумывать новые байки!

Рыбы

Рыбы не совсем разговорчивые ребята. Ходят, воздух ртом ловят, что-то по-рыбьи булькают, а говорят только по нужде. С ложью же все кардинально меняется — они начинают с малого, а потом вранье, как снежный ком, набирает обороты, и вот рыбка уже не может остановиться, выпучивает глаза и задыхается. А она, между прочим, ради вас старалась, вы сами это хотели услышать, а не ее мнение. Благодарите теперь!