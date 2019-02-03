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Как поделить наследство и не испортить отношения 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Отель"Гранд Будапешт""
Родители болеют и нуждаются в серьезном уходе и лечении, все заботы на себя взяла старшая сестра, младшая же ссылается на то, что у нее нет ни сил, ни времени, ни средств. Когда речь зашла о наследстве, родители отказалась подписывать дарственную старшей, ведь иначе младшая останется ни с чем. Старшую обижает такая несправедливость, и хотя она продолжает ухаживать за больными родителями, ее считают врагом семьи. Кто прав, а кто виноват, рассуждают мужчины и женщины.
  • Вопрос очень философский. Родители часто крайне несправедливы к своим детям. Одного любят больше, второго меньше. В реальной жизни часто случается так, что именно нелюбимый ребенок ухаживает за ними в старости. Петь дифирамбы старым людям не буду, я думаю, многие на своей шкуре испытали, какими тяжелыми в общении бывают старики, вредными и упертыми. Я бы очень жестко поставила вопрос ребром, собрав всех и изложив свои доводы. Но одна бы лямку тянуть не стала точно.
  • Может быть, попробовать разделить с сестрой время по уходу и оказанию помощи родителям: две недели — вы, две недели — сестра? И сделать это в ультимативном порядке! (Даже, может быть, уехать на это время, например, на отдых, в санаторий). Мне кажется, что эта мера четко определит, как говорится, who is who! И отношение каждого к родителям, и вклад каждого (и моральный, и материальный) в уход за родителями. (Хотя это есть священная обязанность каждого!)
  • Что-то вы бежите впереди паровоза. У вас живы оба родителя. Возможно, родителям станет лучше и они смогут прекрасно обходиться без посторонней помощи. А занести продукты раз в неделю, я не думаю, что это обременительно. Можно поговорить с мужем сестры и делить расходы пополам. А упрекать, что у сестры маленький ребенок, это не очень хорошо. Ребенок подрастет и неизвестно, как сложится жизнь, не дай бог понадобится кому-то из вас помощь сестры. Вы для родителей обе любимые, а вы поставили их перед выбором. Я понимаю, что это тяжело и, возможно, обидно, что вы одна ездите. Сестра иногда в выходные может оставить деток на папу или другую бабушку и подъехать к родителям. Или всей семьей собрались и навестили бабушку с дедушкой, заодно и продукты купили, и убрались, а для вас это передышка. Удачи вам и здоровья родителям!
  • Вообще, история классическая. Одного из детей в жизни родителей вообще нет годами, к их кончине появляются и заявляют "А подайте мне мою долю". Пусть первая, ответственная дочь следит и ухаживает за родителями, находит средства, выкручивается, но по пути собирает все чеки на расходы, записывает, хорошо, если будут свидетели независимые. А после ухода родителей с нотариальной бумагой подавать в суд о признании сестры "недобросовестной наследницей". И доказательствами. Выигрывается дела такие легко и просто. Всё могут не отдать, но доли распределить 80% на 20% запросто
  • Почему-то так всегда, кто везет, на том и едут… И воспринимают это как должное! Почему бы сестре, которая не работает, не взять на себя заботу о родителях?!
  • Вы же ухаживаете потому что их любите? Вот и продолжайте))) Родители любят всех своих детей… Они по своему правы… Ну а на счет сестры… Это вы потом рассудите.
  • Посмотрите в судебных делах по субъектам России сколько дел о выселении стариков из квартир, на которые они оформили дарственные на детей. Те продают эти квартиры, а суд выселяет немощных стариков из единственного жилья. Здесь многие дают советы не помогать старикам родителям. А поставьте себя на их место. И как дальше эти сестры смогут жить, зная что родители умерли не дождавшись от них помощи.
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Психология
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