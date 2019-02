5 барьеров, которые мешают учить английский

Как избавиться от зажимов, которые мешают расслабиться и выучить язык.

Большинство детей начинают учить английский язык еще с детского сада, и занимаются им больше 10 лет. Но почему-то на выходе из средней и старшей школы все равно не могут продвинуться дальше «London is the capital of Great Britain».

Как ни странно дело не всегда в плохих учителях или неработающих методиках. Часто барьеры, мешающие качественно изучить язык и начать говорить на нем, живут в голове учеников.

Поэтому педагог или родитель, который занимается языком с ребенком, должен не только хорошо ориентироваться в предмете, но и знать психологию, чтобы помочь преодолеть ученику эти зажимы.

Рассмотрим самые популярные из них.

Перфекционизм

Почти у каждого в голове есть свой идеал. Пока он не достигнут, внутренний критик ведет уничижительные речи о том, что ты самозванец и не имеешь права себя уважать. Но идеал — он как горизонт — постоянно отодвигается.

Доходишь до точки, которая когда-то казалась финальной, и обнаруживаешь, что за ней открываются новые необъятные дали.

В результате, настрой истощается. Невозможно слишком долго считать себя недостаточно умным и компетентным. Наступает отторжение к предмету, который вызывает такие эмоции. Психика бережет свою самооценку и избавляется от таких вещей. В итоге, изучение языка приносит одно разочарование и не приводит к желаемым результатам.

Как с этим справляться: отказаться от идеи «Всё или ничего». Разбить путь на небольшие отрезки, которые легко пройти, и радоваться маленьким победам.

Например, поставить промежуточную цель — суметь заказать на английском ужин в кафе или прочитать статью в газете и понять общий смысл.

Воспринимайте изучение английского языка (и учите этому ребенка!) как квест, где надо пройти много мелких уровней, а не как глобальную задачу, конечная цель которой туманна и не измеряется в каких-то конкретных вещах и навыках.

Страх ошибки

К сожалению, в нашем обществе принято фокусироваться не на успехах, а на промахах. Каждая ошибка смакуется и возводится в масштаб вселенского позора.

Конечно, при таком подходе проще совсем отказаться от освоения языка, чем обрекать себя на постоянное чувство стыда из-за неизбежных ошибок.

А они непременно будут, потому что невозможно запомнить всё с первого раза.

Изучение английского — это выработка языковых автоматизмов. До тех пор, пока этого не произойдет, и перевод будет делаться на сознательном уровне, ошибки неизбежны. Это нормальная часть учебного процесса. Это не делает человека глупым или смешным.

Напротив, тот, кто находит в себе силы и упорство продолжать, несмотря на провалы, вызывают большое уважение.

Как с этим справляться: радоваться ошибкам. Да-да! Благодаря им выявляются слабые стороны, и появляется возможность над ними работать. Рано или поздно мозг начинает сначала замечать её сам, без помощи преподавателя. А затем тормозить за несколько секунд до произнесения или написания неправильного варианта. И со временем правильный вариант закрепится на подсознательном уровне.

Конечно, пример о том, что малыши, прежде чем начинают ходить, сотни раз шлепаются на пол, уже навяз на зубах. Но, тем не менее, именно он лучше всего отражает обучение через принятие ошибок.

Негативные стереотипы о себе

«У меня нет способности к языкам». А к математике есть? Английский язык это тоже набор четких формул и ясных правил. А к литературе есть? Английский язык — интереснейший и красивейший образец лингвистического разнообразия. А к музыке способности есть? Они помогут понимать английский язык на слух.

Язык — не абстрактный предмет в вакууме, он связан со многими областями жизни. И всегда можно найти ту связующую нить, которая соединит то, что вам и вашему ребенку близко и понятно, с английским языком.

«У меня плохая память». Конечно, этот фактор действительно может быть объективной физиологической реальностью. Но нередко бывает и так, что за плохой памятью кроются совсем другие причины.

Например, неумение распределить своё время так, чтобы его хватило на повторение материала.

Как с этим справляться: помимо рассмотрения каждого негативного утверждения, о котором мы написали выше, стоит также сознательно закреплять положительные представления о себе. Если у ребенка проблемы с самооценкой, то, возможно, вам потребуется помощь психолога.

Но для начала надо попробовать вот что. Вспомните моменты, когда вы добивались успеха в жизни, получали чьё-то признание и были довольны собой. А потом переложите те же самые эмоции на английский язык, представив, как хорошо вы с ним справляетесь, и как здорово у вас получается на нем говорить.

Если у вас получилось, помогите выполнить это упражнение ребенку.

Непонимание, зачем нужен язык

«Все побежали, и я побежал» — вот так вкратце описывается частая причина обращений к репетитору или на курсы. Она же скрывается под туманными рассуждениями о гипотетических поездках на отдых или общении с иностранцами. Разумеется, есть люди, чья работа действительно связана с заграничными командировками или подразумевает чтение большого числа англоязычной профессиональной литературы. Но есть и те, кто хочет выучить язык «на всякий случай».

Ребенку родители часто говорят, что «язык пригодится в будущем». «Далеком и туманном», — додумывает ребенок.

Но мозг так не работает.

Он воспринимает только ту информацию, в которой видит практическую необходимость.

Всё остальное он, в лучшем случае, запихивает в пассивные разделы, доступ к которым не так уж легко достать.

Но главное: если нет цели, то нет и результата. Ведь английский язык многогранен. Выучить его весь практически нереально. И без конкретной задачи этот процесс будет двигаться медленно, потому что всегда найдется что-нибудь более срочное.

Как с этим справляться: поставить себе обозримую цель, для чего вы учите язык. Если вы действительно хотите использовать его на отдыхе, учите туристическую лексику. Если он нужен вам для деловых переговоров, выберите бизнес-английский. Если хотите сдать экзамен, то тренируйтесь в тестах. И обязательно поставьте в известность о ваших планах преподавателя, с которым вы занимаетесь. Тогда он сможет подобрать методические материалы, которые наиболее точно будут соответствовать поставленным задачам.

В случае с ребенком все немного сложнее. Урок должен быть действительно ему интересен, а цель ясной (например, поехать в языковой лагерь за границу или отправиться в путешествие в Диснейленд).

Неумение получать удовольствие от учёбы

Многие так травмированы школой и принудительным подходом, что искренне не понимают, как от этого можно получать удовольствие. Учеба для них — то, что нужно перетерпеть, собрав волю в кулак.

И очень печально, что негибкость образовательной системы лишила многих из нас радости от такой простой и естественной вещи, как получение новых знаний.

Как с этим справляться: учиться не только ставить перед собой цель, но и получать удовольствие от процесса. Попытаться найти в себе то естественное любопытство, которое для многих из нас осталось в глубоком детстве. Но именно оно является движущей силой любых свершений и той живой эмоцией, которая рождает радость от познания чего-то нового. Именно она побуждает нас идти вперед не из-под палки, а ради наслаждения и желания открыть для себя что-то неизвестное.

Если речь идет о детях, то надо поддерживать в них огонь познания и не в коем случае не заставлять заниматься. Иначе вы закроете для них изучение языка на много лет.

Конечно, справится со всеми этими психологическими барьерами невозможно за один день. Даже когда начинаешь их осознавать, привычные стереотипы всё равно прошиты глубоко на подкорке и не всегда будет получаться их остановить даже при понимании их неэффективности.

Но это не значит, что надо опустить руки и ничего не делать. Постепенно шаг за шагом будут формироваться новые модели поведения, которые позволят изучать английский язык продуктивно и с удовольствием.