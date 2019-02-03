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Прошу совета: «Муж страдает от похмелья на весь дом» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Люблю праздники и выпить тоже люблю, но знаю меру. Муж тоже любит и праздники, и выпить, но остановиться ему бывает сложно. Следующее утро превращается в ад, муж не может страдать молча, он страдает от похмелья на весь дом. Каждый раз ему очень плохо, он лежит на диване, стонет и ноет, то ему бульон нужно подать, то тазик, то чаю с сахаром. Дети стараются сидеть тихо и не отсвечивать. Я не знаю, как ему объяснить, что мы страдаем вместе с ним. С одной стороны, я его жалею, а с другой — не пил бы уж тогда так много, ведь знает, что на утро будет плохо. Ну не рюмку же отбирать?
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