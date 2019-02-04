На Западе предупреждают о появлении людей нового пола

Можно ли полюбить робота и вступить с ним в брак — ученые активно обсуждают эту проблему. Людей, признающихся во влечении к роботам, предлагают называть цифросексуалами. В некоторых азиатских и европейских странах высокие технологии и искусственный интеллект уже вторгаются в самую интимную сферу человеческой жизни.

Механика брака

В 2015 году американцы Марк Гоулдфидер из Юридической школы Университета Эмори и аспирант-робототехник Йозеф Рейзин задались вопросом: при каких условиях брак с роботом будет зарегистрирован? Ответ зависит от того, признают ли робота личностью.

В таком случае он должен принять на себя социальную ответственность, обязательства, предусмотренные законом. В пример приводят регистрацию брака в Сиэтле между Angela Marie Vogel и корпорацией. Хотя вердикт вскоре отменили, прецедент создан.

Для брака ключевым условием также служит согласие сторон. И если робота признают личностью, его следует наделить способностью соглашаться на брачный контракт. Тут возникает масса философских вопросов, например, может ли искусственный интеллект осознать сущность брака, но все это уже за рамками юридического права. Если брак будет законным и никому не причинит вреда, то почему бы нет, делают выводы ученые.

Специалист по искусственному интеллекту, создатель компьютерных шахмат Дэвид Леви (Великобритания) в книге "Любовь и секс с роботами", изданной в 2007 году, предположил, что первый брак с роботом зарегистрируют в 2050 году.

В 2016-м выйти замуж за робота хотела француженка Лилли. Ее избранником стал InMoovator, которого она напечатала на 3D-принтере.

Год спустя китаец Цзяцзя Чжэню, специалист по искусственному интеллекту, сочетался браком с роботом, правда, неофициально. Как сообщали СМИ, молодой человек отчаялся найти девушку и устал от упреков семьи, поэтому устроил торжественную церемонию с роботом, пригласив мать и друзей.

Руки прочь от роботов

В 2017 году некоммерческий фонд "За ответственную робототехнику" представил в Научном медиацентре в Лондоне доклад "Наше сексуальное будущее с роботами". Опросив экспертов отрасли и ученых, авторы заключили, что уже в ближайшем будущем могут быть созданы роботы для секса и это сильно повлияет на общество, хотя невозможно предсказать как именно.

Большинство опрошенных склоняются к тому, что развитие рынка секс-роботов приведет к социальной изоляции. Производители такого рода машин утверждают обратное: роботы спасут от одиночества.

Пока человекообразные роботы еще не совершенны, но технологии, в принципе, позволяют добиться полной имитации романтических отношений и секса. Это изменит рынок секс-услуг, считают авторы доклада. Предполагается, что роботов задействуют в публичных домах (первые такие заведения уже открылись в Азии и Европе) и медицине для лечения сложных случаев сексуального расстройства. Не исключено, что роботы будут удовлетворять самые темные потребности людей.

Все это вызывает опасения у специалистов и общественности. Как скажется на психике человека то, что первый сексуальный опыт будет с роботом? Сможет ли человек контролировать себя с реальным партнером, если он допускал насилие над машиной?

Участники созданного в 2015 году "Движения против секс-роботов" (Campaign against Sexrobots) предлагают придерживаться этических принципов при разработке подобных автоматов. Активисты считают, что эта индустрия потенциально опасна для общества, усиливает социальное неравенство, повышает уровень неадекватности и насилия, ослабляет способность сопереживать людям.

Робосексуальность

Канадский философ Нейл Макартур из университета Манитобы и американский психолог Марки Твист из Университета Невады в серии статей исследуют новый социальный феномен — людей, идентифицирующих собственное половое поведение через технологии, предпочитающих отношения с роботами. Их предлагают называть цифросексуалами. В литературе и СМИ также встречается термин "робосексуалы".

Ученые выделяют две волны цифросексуализации. Первая — программы, сайты, устройства, с помощью которых люди общаются друг с другом: сайты знакомств, флирт по видеочату, компьютерные игры с виртуальными секс-аватарами и так далее. Эти технологии служат лишь посредниками между реальными партнерами.

Вторая волна — технологии и устройства, создающие эффект присутствия: шлемы дополненной реальности, секс-роботы. Для удовлетворения интимных потребностей реальный партнер не нужен. Подобные технологии еще неразвиты настолько, чтобы вытеснить отношения между людьми, но это время не за горами, полагают Макартур и Твист.

Исследователи не берутся предсказать судьбу цифросексуализации. Роботы-партнеры могут остаться лишь секс-игрушками, фетишами. Однако не исключено и возникновение новой половой идентичности. Общество пока негативно относится к такой перспективе, медики, столкнувшись с робосексуалами, далеко не всегда понимают, о чем речь, но все может измениться в ближайшие годы.