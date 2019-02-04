Пять проверенных способов принять трудное решение

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с по настоящему важным выбором. Вот несколько простых способов, которые помогут вам принять решение.

Плюсы и минусы

Классические две колонки с недостатками и достоинствами можно усложнить. Присвойте каждому пункту свой коэффициент значимости, от 0 до 10. Чем важнее для вас критерий, тем больший вес он имеет. Сопоставьте полученные результаты и примите более выгодное решение.

Ветви вариантов

anews.com

Перед тем как принять судьбоносное решение представьте самый лучший и самый худший вариант развития событий. К каждому варианту придумайте дополнительный вариант.

К примеру: если вы переедете в другой город, вы будете далеко от своей семьи — это плохо. Возможно, вы потеряете близкую связь со своими родственниками, а возможно наоборот — будете так сильно скучать, что любовь станет еще сильнее. Также, если вы переедете, перед вами откроется множество перспектив: более высокооплачиваемая работа, новые знакомства. При плохом раскладе событий, вы не найдете работу. Распишите как можно больше вариантов, а затем оцените последствия своего возможного выбора.

Возможная середина

Иногда случается так, что люди только создают иллюзию серьезного выбора. На самом деле, иногда можно найти заменяющий компромисс. Правильный выбор не обязательно должен быть между двумя вариантами. Чаще всего можно найти гибкое решение.

Совет друга

Не всегда обязательно принимать трудное решение в одиночку. Конечно, последнее слово всегда за вами, но иногда совет близких людей, или даже специалистов, может существенно упростить дилемму.

Прислушайтесь к себе

Иногда люди внутри себя уже давно приняли решение и трудность выбора — их способ отсрочить неизбежное. Всем людям свойственно ошибаться — история не терпит сослагательных наклонений, поэтому выбор сделать все равно придется. Оцените все за и против, прислушайтесь к себе и окружающим — а потом действуйте.