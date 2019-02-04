Индиец подал в суд на родителей за то, что они его родили

27-летний житель Нью-Дейли Рафаэль Самуэль заявил, что собирается подать суд на своих родителей за то, что те дали ему жизнь без его согласия.

Рафаэль относит себя к движению антинаталистов — тех людей, которые считают рождение детей неэтичным, так как это может нарушать интересы и благополучие будущего ребенка. Мужчина делится своими жизненными взглядами в Facebook. На своей странице он заявляет, что детям приходится работать, платить налоги и страдать, поэтому считает рождение аморальным.

Рафаэль считает себя жертвой и не собирается заводить детей. При этом он заявляет, что не жалуется на жизнь, и с родителями у него прекрасные отношения, но суд — дело принципа.

@thenihilanand

«Вы ничего не должны своим родителям. Они завели вас точно так же, как и собаку. Вы — их развлечение», — пишет мужчина. Он сравнивает процесс взросления с рабством, так как в течение всей жизни ребенок проходит через школу, университет и работу, а после считает, что нужно благотворить родителей за то, что они их родили.