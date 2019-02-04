Как быть, если мужчина стыдится женщину из-за веса

Когда их отношения только начинались, у женщины была безукоризненная фигура, но через несколько лет возникли проблемы со здоровьем. Врачи назначили гормональную терапию, здоровье вернулось, а вот лишний вес, кажется, уходить не собирается. И мужчина начал высмеивать ее недостатки. Нашу героиню это ранит, но рассказать об обиде она пока не решается. А как бы поступили другие на ее месте?

Если что-то надо объяснять, то ничего не надо объяснять. Надо сказать "прощай навеки" и начинать встречаться с нормальным мужчиной, если таковой найдется. Сейчас с этим вообще проблема, на самом деле.

Собирайте вещички и бегите подальше (или его гоните, по обстоятельствам) и спокойно занимайтесь своей фигурой и здоровьем. Без фанатизма, до состояния физического комфорта. Хорошее здоровое похудение — это 0,5-1 кг в неделю, дробное питание (малые порции с интервалом часа 3-4), долой сахар, мучное, слишком жирное, но избегайте чувства голода, для чего носитe с собой порезанную морковку, или огурец, или паприку. Здоровый спорт или фитнес 2-3 раза в неделю, и все у вас будет хорошо, а он пусть уж сам со своей жизнью справляется, вам такой точно не нужен. Удачи!

Как объяснить? Словами. Сказать, что это подтрунивание очень ранит и обижает. Если при этом захочется плакать, то не надо сдерживаться, надо полностью выразить свои эмоции и показать слезами, что это действительно больно.

Если ему будет всё равно, то он любит не вас, а ваш идеальный образ, который он себе нарисовал.

Значит, с самого начала ваш парень вас не любил. Любил бы, помог как-то решить вашу проблему.