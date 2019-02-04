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В Сети обсуждают секреты, которые скрывают мужчины 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
Пользователи популярного портала Reddit решили открыть мужские секреты, о которых девушки даже не догадываются.
Тред очень быстро набрал популярность, более 80 тысяч человек отреагировали на него положительно. Большинство мужчин отметили, что девушки точно не знают, как им (мужчинам!) приятно получать комплименты. Иначе бы, конечно, женщины не скупились на похвалу и активно бы этим пользовались.
Например, одному из пользователей девушка, с которой они вместе учились, сказала, что ему очень идет его борода. С тех пор он решил ее не сбривать.
При желании любая девушка, заинтересовавшаяся этим обсуждением, сможет составить для себя краткое пособие по общению с противоположным полом.
Так, еще один пользователь отметил, что когда он говорит, что ему нужно побыть одному, это значит, что он вообще никого не хочет видеть рядом с собой в данный момент, а не только свою девушку. Другой оказался совершенно непритязательным в еде, ему все равно, где именно он будет обедать, когда проголодается. С ним согласились не менее девяти тысяч мужчин.
Мужчины затронули и тему депрессии. Как выяснилось, о своих негативных переживаниях они предпочтут промолчать и, скорее всего, не поддержат того, кто в их присутствии будет обсуждать свое состояние.
Женский форум
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