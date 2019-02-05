Почему иногда стоит искать работу через соцсети

Социальные сети давно стали пусть и не основной, но достаточно важной, частью нашей жизни. Поэтому не мудрено, что туда мы переносим решение многих своих проблем, ищем поддержу у виртуальных друзей, с ними же консультируемся по поводу личной жизни или поиска новой работы. Но действительно ли это оправдано и в виртуальном мире можно найти то, что нужно именно вам? Passion.ru пообщался с HR-специалистами и выяснил, как обстоят дела на самом деле.

Вас интересует достаточно узкая специализация

Если вы специалист узкого профиля и ищите исключительно творческую работу, то вам как раз следует начинать поиски именно с социальных сетей. Именно там оперативно появляются интересные и перспективные варианты для журналистов, фотографов, дизайнеров, контент-менеджеров, PR-специалистов, SEO— или SMM-менеджеров, маркетологов, руководителей среднего звена, IT-специалистов, финансистов и HR-менеджеров. Зачастую такие предложения не доходят до обычных соискателей — их тут же разбирают «свои» или рекомендуют кому-то из знакомых. Поэтому и необходимо регулярно мониторить интернет-пространство (особенно тематические группы), чтобы не пропустить работу своей мечты.

Вся ваша работа (и портфолио) находятся в соцсетях

Если у вас аккуратные профили и ваша профессиональная деятельность напрямую связана с виртуальным пространством, тогда логично, что новые проекты (или новых партнеров) вы будете искать в социальных сетях. Во-первых, так вы сразу сможете, что называется, продемонстрировать «товар лицом» и наглядно показать, чем именно вы занимаетесь, а во-вторых, так проще будет предоставить рекомендации (ведь наверняка у вас найдется немало общих знакомых, которые, если что, смогут вас поддержать и подтвердить, что вы являетесь ответственным человеком, которому можно доверить любое сложное дело). Однако, чтобы наладить данный процесс, HR-специалисты советую еще раз трезво оценить свои странички в соцсетях и внести некоторые коррективы в профиль, если, например, вы хотите получить серьезное предложение, а не разовые заказы.

Проверьте, чтобы на вашей страничке не было постов, содержащих нецензурные выражение или непристойные фотографии, а также те материалы, которые косвенно указывают на то, что вы не заинтересованы в работе. Фотография на аватарке тоже должна быть максимально приличной (и лучше, если на фото будете действительно вы, а не герой какого-то фильма, комикса, анимации). Кроме того, разместите несколько своих фотографий в деловом стиле, чтобы потенциальные работодатели смогли оценить, насколько гармонично вы впишитесь в их команду в случае принятия положительного решения. Также укажите свои сильные стороны, опишите свои таланты, синхронизируйте контакты из других социальных сетей, заполните профиль на нескольких языках (английский в данном случае будет вполне оправдан). И попросите ваших друзей и коллег дать вам несколько рекомендаций (в двух словах рассказать о том, что вы за личность и можно ли вам доверять).

Вы занимаетесь нетворкингом

Если ваша работа связана созданием сети деловых контактов (и чем их больше, тем, соответственно, мощнее сеть и успешнее решение любые деловых и личных вопросов), то, соответственно, вам стоит заниматься поиском новых проектов (новых клиентов/партнеров и так далее) именно в социальных сетях. Однако даже в этом случае необходимо следовать некоторым простым правилам, чтобы оптимизировать процесс и как можно скорее добиться желаемых результатов. Во-первых, налаживая связи с нужными людьми, постарайтесь не быть навязчивым, иначе вас забанят прежде, чем вы успеете донести свою мысль. Во-вторых, согласно профессиональной этике, необходимо сначала самому оказать услугу человеку, а уже потом извлекать непосредственную выгоду из общения с ним. И в-третьих, постарайтесь быть тактичным и обязательным (например, если вам уже оказали услугу, не стоит пропадать «с радаров» и игнорировать собеседника).

В противном случае можно попасть в черный список и тогда вам уже не помогут никакие рекомендации (а соцсеть — то же сарафанное радио и о ваших проделках виртуальное сообщество узнает гораздо быстрее, чем вы бы того хотели). Поэтому постарайтесь вести диалоги максимально корректно, будьте вежливыми и помните о том, что услуга, оказанная вами, скоро вернется к вам в многократном размере (принцип ты — мне, я — тебе еще никто не отменял, только в условиях виртуальной реальности он срабатывает более оперативно и масштабно).