Почему приверженцы вегетарианства так навязчивы

В наши дни вопросы питания стали занимать большое количество людей. Это в советское время все употребляли чуть ли не одинаковый список продуктов, деликатесы появлялись на столах лишь по праздникам, а что такое авокадо, семена чиа и гранола никто и не знал. Да, ярые вегетарианцы были и в те времена, однако их пищевые привычки считали чудачеством, не иначе. Сегодня же людей, отказывающихся о мяса, все больше, и агитации с их стороны, кажется, тоже.

Как-то сидя в парной после интенсивной тренировки и заплыва в бассейне у меня с коллегой по спорту завязалась интересная беседа. Ну да, о чем еще поговорить в сауне спортклуба, как не о еде? Само собой предметом дискуссии стал вопрос вегетарианства, мяса и всего, что с этим всем связано. Надо сказать, ни она, ни я пустозвонами не являемся, так как за плечами у обеих — годы отказа от мясных продуктов. Был в моей жизни довольно длительный период, лет 5, когда я почти не употребляла мяса. Ну, могла съесть кусочек пару раз в году. Ела рыбу, яйца, много овощей. В тот момент казалось, что это правильно, несчастные зверюшки не страдают ради моего обеда и так далее.

Хотя от кожаной обуви, сумок, дубленок и прочей продукции животного происхождения отказываться не спешила. Затем случился переезд на крайний север, где через полгода на моем столе красовалось сало, печень и все, чего раньше там так долго не было. Вариантов было два: либо тонны хлеба, либо кусок мяса. Интуитивно организм выбрал второе, так как на первом мой вес стремительно набирал обороты. Поверьте, без куска сала пережить полярную ночь нереально. Если кто-то утверждает иное — врет, наверняка ест втихаря под подушкой. Да еще намазывая хреном.

С тех прошел не один год, климат сменился на более благоприятный, а мясо тем не менее так и осталось в моем рационе. Какое кому дело, спросите вы? Оно бы и никакого, если бы не пресловутые социальные сети, где чуть ли не каждый аккаунт напоминает, что ты — звероубийца, пожиратель трупов и вообще, «нечистое» существо. При этом, что по идее странно, любители мяса не визжат на каждом шагу, что они питаются по закону природы, называя любителей руколы и пророщенного зерна жвачными животными. И вот мы с коллегой по сауне в унисон вспоминаем наши вегетарианские времена (а она, надо признать, тоже соскочила с чистого вегетарианства и позволяет себе животную пищу, мясо в том числе), констатируя: да, мы тоже пытались облачить в нашу «веру» всех желающих и сопротивляющихся! Мы тоже пытались доказать, что мясо — это яд, вселенское зло, тяжела пища, труп, заряженный страхом животного и его разлагающейся негативной энергией и далее по списку, там еще страшнее.

А сейчас мы сидим, довольные и расслабленные и дела нет, ни ей, ни мне, какую пищу кто и почему кладет себе в рот. Потому что это личное, нет, настаиваю — интимное — дело каждого взрослого человека! Это как цифры на весах, регулярность стула или частота интимных контактов в неделю. Либо врачу, либо адвокату, в крайнем случае, конечно. Каждое утро в Инстаграм на меня льются потоки вегетарианской агитации. Отпишитесь, скажите вы. Согласна, но я люблю разные точки зрения, люблю узнавать что-то интересное, да и поиски информации для нового материала никто не отменял, а многие блоги публикуют очень интересные рецепты без глютена, например. Однако когда каждый пост начинается с заявления, что автор-то очистилась, а вот от вас до сих пор исходит ужас, плохой запах изо рта и в вашем кишечнике почти неделю уже бродит и гниет ненавистное мясо — тут любые мотивы могут дать слабину. И часто это подается с нескрываемой долей агрессии в адрес любителей мяса. А по идее, все должно быть наоборот. Может, вегетарианцам стоит чаще проверять уровень витаминов, отвечающих за устойчивость нервной системы?

Лично мне нет никакого дело до вашего желудка, почему вас так заботит мой? Почему надо фанатично обращать всех и каждого в свой культ гранолы, пророщенной гречки, семян чиа и новомодных сахарозаменителей? Я, если захочу, приду к этому сама. А так порой кажется, что приверженцы вегетарианства весь день только и думают, как им так правильно поесть. Всем мысли о рационе и чистоте кишечника. Последнее, конечно, немаловажно, однако кишечник каждого — его личное дело. А еще почему-то забота о несчастных животных заканчивается лишь куском мяса. Все такие очищенные девушки сплошь и рядом на фото в дорогой обуви, с брендовыми сумками и частенько — в натуральных шубах. Вот вам и забота о братьях наших меньших. Странная, как по мне.