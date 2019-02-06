Сны, которые не стоит игнорировать

Наши сны — это отражение мыслей, переживаний, попытки поиска решений в сложных для нас ситуациях. Ночью мозг перерабатывает накопившуюся информацию и через сновидение пытается донести результат до сознания человека. Даже если вы не слишком интересуетесь толкованиями снов, есть несколько сюжетов, которые точно не стоит игнорировать.

Падение

Сны о падении многообразны: можно падать в бездну или с лестницы, проваливаться в яму или разбиваться о землю. Сюжет указывает, что либо какая-то ситуация наяву выходит из-под контроля, либо вы не можете достичь чего-то из-за завышенных ожиданий. Падение во сне связано со страхом не справиться с происходящим и боязнью ответственности, либо с недостатком поддержки. Часто таким образом организм указывает на имеющееся сильное переутомление, которое без отдыха может привести к проблемам со здоровьем.

Погоня

Вне зависимости от преследователя, сюжет означает, что наяву у вас есть проблема, от которой вы пытаетесь «убежать» или к решению которой боитесь подступиться. Сон может повторяться до тех пор, пока вы не решитесь «посмотреть в лицо» ситуации наяву и что-то предпринять.

Авария/неуправляемый транспорт

Сон про неуправляемый автомобиль или аварию может присниться даже тому, кто не ездит за рулем. Подобный сюжет указывает, что в реальности что-то пошло не так или в жизни вы движетесь в неверном направлении. Сон предостерегает: если вы не возьмете контроль над ситуацией, дело может кончиться плохо.

Выпадение зубов во сне

Это значает ухудшение отношений в семье (с родственниками) или невозможность справиться с какой-то жизненной ситуацией. Если вы видите крошащиеся зубы, это может указывать на непомерные усилия, которые вы прилагаете, чтобы преодолеть обстоятельства или не наговорить лишнего. Лечение зубов во сне означает необходимость поддержки со стороны.

Сдавать экзамены

Сон отражает ваше критическое отношение к себе и подсознательный страх не соответствовать вами же установленным стандартам. Вы не придаете значения своим успехам, вас одолевает постоянная тревога из-за того, что результат может быть не идеален. Такой настрой заставляет вас игнорировать собственные желания и потребности ради того, чтобы заслужить одобрение окружающих.

Будьте внимательны к своим снам, они помогут вам избежать сложностей наяву!