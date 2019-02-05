Как определить характер по мимике

Эксперт-профайлер, профессиональный переговорщик и психолог Александр Копытько знает, что скрывается за той или иной эмоцией человека. Своими секретами «прочтения» людей он поделился с WomanHit.ru По мнению эксперта, у каждого из нас характер написан на лице, поэтому, обладая набором некоторых знаний, можно фактически с первой встречи понять, что представляет собой человек и чего от него ждать в будущем. Если внимательно присмотреться к своему собеседнику и немного за ним понаблюдать, будь это мужчина или женщина, вы сможете облегчить себе жизнь и избавиться от иллюзий, не успев разочароваться в человеке, а самое главное, не потратить впустую время на общение.

Сжатые губы — готовьтесь к войне

Если на лице человека, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, мы часто видим складочку между бровями и сжатые губы, это эмоция гнева и злости. Если данная эмоция повторяется постоянно и неважно, в каком контексте, то о человеке можно сказать, что он тоталитарен и предпочитает оставаться со своей, единственной и правильной точкой зрения. Любые коммуникации с таким человеком будут происходить через призму войны.

Дорожите улыбающимися людьми

Если человек все время улыбается и всегда рад вас видеть — это эмоция радости. Знайте, что вам сказочно повезло в жизни, если рядом с вами оказался такой человек. Дорожите им! Есть люди, которые излучают так называемую двойную эмоцию — глаза улыбаются, а губы печалятся. Либо губы поджимаются, но на лице легкая печаль вместе с улыбкой. О таких можно сказать, что они также хорошие партнеры в личной жизни и идеальные сотрудники в работе.

Брови Пьеро — энергетический вампиризм

У некоторых людей вы можете встретить эмоцию печали на лице, когда губки поджаты, а бровки подняты вверх домиком, как у Пьеро. Людей с такой мимикой специалисты называют «энергетическими вампирами». Они постоянно жалуются на жизнь, говорят, что их никто не любит, не ценит, а еще у них целлюлит. При этом им все стараются помочь. Ведь мы так воспитаны, что, если человек жалуется, его нужно поддержать. И эти люди используют эту модель поведения и такую мимику для получения дополнительных бонусов в виде внимания, энергии, денег и власти. Через вечную печаль и слезы они управляют другими людьми.

Улыбка в одну сторону: заносчивость или предпринимательская жилка?

Если вы заметили, что у вашего собеседника половина улыбки «скатилась» на одну сторону лица, знайте, это эмоция презрения. Ее еще принято называть улыбкой предпринимателя. Человек с такой эмоцией сравнивает то, что он знает, с тем, что ему говорят. И если он в этом хорошо разбирается, данная эмоция появляется мгновенно. О таких людях можно сказать, что они заносчивые, пафосные, их немало среди бизнесменов.