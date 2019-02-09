Йога сна: глубокое погружение в бессознательное

Йога-нидра, или йога сна, была придумана для того, чтобы все мы могли проникнуть в свое бессознательное, решить свои вопросы путем расслабления и глубокого погружения в себя. Кроме того, йога сна позволяет достичь своих целей, словно выстроив к ним самый короткий путь в своем сознании — а для этого сначала необходимо избавиться от негативных установок, что и происходит во время практики йоги сна. О том, как научиться йоге-нидре, читайте в этой статье.

Йога-нидра — практика погружения в такое состояние (наверняка многие его испытывали совершенно спонтанно), когда мы еще не уснули полностью, но уже не бодрствуем. Именно в этом состоянии возможна глубокая работа с подсознанием. Для того чтобы достичь этого состояния, необходима подготовка. Итак, вся практика йоги-нидры длится около 20-30 минут и состоит из двух этапов. Первый — подготовка, вхождение в нужное состояние, второй — включение санкальпы.

Санкальпа — так называется намерение, ваше пожелание, которое вы хотите достичь благодаря вашей практике. Оно должно быть сформулировано вами заранее, это что-то типа запроса на приеме у психолога.

Первый этап начинается с того, что вы принимаете позу шавасаны (простое положение лежа, самое удобное для практики йоги сна) и расслабляетесь. Затем с помощью техники ротации (это когда вы или кто-то другой последовательно называет части вашего тела, и вы концентрируете свое внимание на них) вы расслабляете и как бы отключаете все части своего тела: от мизинчиков пальцев до макушки головы. Здесь надо не забыть и про дыхание: чем глубже и размереннее вы дышите, тем более действенным будет процесс подготовки.

Затем с помощью визуализации вы вводите себя в желаемую атмосферу (проще говоря, представляете желаемые обстоятельства, чувства, ощущения) — и в момент, когда понимаете, что готовы, впускаете в сознание санкальпу. Это самая важная часть практики, ради нее все и затевается, поэтому пусть ничто не мешает пребыванию в этом состоянии расслабления и концентрации на своей санкальпе.

Выход из практики происходит с помощью дыхания, которым вы пробуждаете ваше тело. Когда вы ловите момент, что вот-вот проснетесь, важно опять вспомнить о своей санкальпе — это идеальный момент для заключительного внедрения волшебной формулы счастья в вашу жизнь. Хорошей йога-нидры и исполнения желаний!