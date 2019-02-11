Духовное «пробуждение»: 6 признаков просветления

Как понять, что вы становитесь чище и лучше? О том, что вы на правильном пути, указывают особые признаки духовного пробуждения. Что это за признаки — читайте в этой статье.

№1. Вы узнаете о себе много нового

Когда вы сориентированы на духовный рост, все больше и больше внимания вы уделяете себе самому: своим талантам и навыкам, вы пытаетесь понять свой характер, вы принимаете свои желания и потребности. В связи с этим вы обретаете счастье быть собой, вы больше не считаете себя человеком, который чему-то или кому-то не соответствует.

№2. Вы больше не боитесь тишины и одиночества

Когда ваше духовное развитие переходит на новые уровни, вам меньше хочется заглушать свой внутренний голос посторонними звуками. Да и наедине с собой вам больше не будет пусто и одиноко: вы станете с интересом углубляться в себя, общаться с собой, изучать себя.

№3. У вас появляются другие цели в жизни

Когда сознание очищается, становятся неважными те установки, которые внушили ваши друзья, родители, учителя и общество в целом. У вас появляется своя цель, которая отвечает искренне вашей потребности в том, чтобы быть реализованной личностью.

№4. Близкие люди тоже начинают меняться

Если вы замечаете, что ваши новые знакомые (да и старые тоже) меняются в лучшую сторону, общаясь с вами, это верный знак того, что вы становитесь чище. Ваше личное пространство становится более тонким и чувствительным, и все, кто в него попадает, тоже очищаются.

№5. Вас переполняет энергия

Когда вы освобождаетесь от старых убеждений и привычек, от токсичных людей и отношений (а по мере духовного роста это неизбежно происходит), вы больше не тратите свои силы на поддержание того, что не приносит вам пользы. В результате вашей энергии хватает на то, чтобы совершить что-то по-настоящему стоящее и грандиозное.

№6. Честность становится вашим ориентиром

Если вы ощущаете дискомфорт, если слышите ложь или вынуждены сами говорить неправду, это явный признак того, что вы пробуждаетесь. Ложь сама по себе вредна и неприятна, поэтому вы перестаете врать — и прежде всего самим себе.

№7. Вас больше не беспокоят мысли о смерти

Ведь когда вы пробуждаетесь, вы начинаете внутренне ощущать бесконечность жизни — духовной, душевной, а смерть — всего лишь часть земного цикла. Вы понимаете и принимаете это.