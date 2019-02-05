Самые ужасные традиции в отношении женщин

Попробуйте с ходу ответить, чем примечателен день 25 ноября. Вряд ли получится. Это не 8 марта и не 23 февраля — на устах не крутится. Тем не менее это один из важнейших дней в календаре ООН — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Мы живем в очень противоречивый век. С одной стороны, феминистское движение пытается отвоевать все больше прав для женщин, часто впадая в крайности в этой борьбе. К примеру, в некоторых европейских странах, если мужчина пытается уступить женщине место, это может быть воспринято как оскорбление. С другой — равенство полов гарантировано по Конституции в 143 странах мира, а 52 страны сделать это отказались (данные на 2014 год).

В их числе — Саудовская Аравия — одна из богатейших стран мира, располагающая четвертью всех запасов нефти на планете. Уровень жизни там один из самых высоких в мире, но на положении женщин это никак не сказывается. В стране на официальном уровне узаконены вековые традиции, согласно которым распоряжаться собой женщина не может. Даже на свободное передвижение прав она не имеет, ее обязательно должен сопровождать опекун: отец, брат, муж. Отец или брат решают, стоит ли ей обучаться грамоте, а также когда и за кого она выйдет замуж.

Хотя о какой свободе передвижения идет речь, если до недавнего времени женщина в Саудовской Аравии была приравнена к предметам обихода, вещам. У домашних животных прав было больше. Буквально несколько месяцев назад ученые этой страны пришли к «гениальному» выводу: женщина тоже млекопитающее, а значит, должна быть уравнена в правах с домашними животными этого класса: верблюдами, козами. Феминистки всего мира заявили, что будут с нетерпением ждать, когда мудрые саудиты «разглядят» в женщине признаки человека.

В Индии статус женщины значительно выше, чем в Саудовской Аравии. Но и он превращается в ничто, когда в силу вступают дикие традиции этой страны. Когда-то население многих штатов свято соблюдало правило из древней религиозной индийской легенды. Согласно ей, божество Рудра (одно из воплощений верховного божества Шивы) имело жену по имени Сати. Когда Рудра умер, Сати в знак скорби и верности принесла себя в жертву на погребальном костре. Ряд индийских племен поступали также: если умирал муж, жена обязана была заживо сжечь себя на костре. И хотя этот обычай был запрещен на уровне государства, в отдельных провинциях он практикуется до сих пор.

Процветает в этой стране и еще один чудовищный обычай. Кстати, он же распространен и в Пакистане. За преступления мужчины в наказание насилуют его жену, незамужних дочь или сестру. И там же до сих пор соблюдается обычай «убийства чести». Если женщина каким-то образом скомпрометировала себя (от факта измены мужу или только подозрения на нее до разговора незамужней девушки с посторонним мужчиной), ее ждет смерть от руки ближайшего родственника: мужа, отца, брата. По официальным данным, ежегодно только в Пакистане от рук родственников погибает примерно тысяча женщин.

Кстати, этот обычай до сих пор процветает в Египте и Турции. 25-летняя Фарзаны Икбал тайно вышла замуж по любви. Она была забита насмерть мужчинами, которых было более десяти человек. В их числе — отец, родной брат и… тот, ради которого она пошла на этот шаг.

В Пакистане женщина рискует собой даже тогда, когда по каким-то причинам отказывает в предложении руки и сердца. Несостоявшийся «опозоренный» жених или его родственники подкарауливают несчастную и обливают лицо серной кислотой. «Так не доставайся же ты никому» по-пакистански.

Дикость даже этих обычаев меркнет по сравнению с вековым обрядом многих африканских, ближневосточных и некоторых латиноамериканских народностей, который их жители умудрились после переселения перенести в Европу. Речь о женском обрезании.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, через этот ритуал прошли 84 миллиона живущих сегодня женщин. В Англии он законодательно был запрещен еще в 1985 году, однако национальные общины продолжают его практиковать. Случаи женского обрезания только в последние десять лет были зафиксированы во Франции, Германии, США, Финляндии.

Обряд совершается над девочками от девяти до тринадцати лет. В ходе него у ребенка удаляются малые половые губы, клитор. Делается это с целью лишить будущую женщину сексуального влечения (чтобы была верна мужу). И еще одна — не менее важная для народа цель — после операции женщина становится более привлекательной для мужчин, так как обрезанные зарубцевавшиеся края не дают влагалищу растянутся даже после родов — это повышает сексуальное удовольствие для ее мужа.

Существует несколько видов подобного обрезания, самый варварский из которых — «фараоново обрезание». Девочке не просто удаляют названные органы, но еще и зашивают верхние половые губы, оставляя маленькое отверстие для выхода мочи. После чего ей пеленают ноги, и в таком положении она остается от пятнадцати до тридцати дней, пока раны не заживут и швы не срастутся. После выдачи девочки замуж тот, кто зашивал девочку, решает, стоит ли ей «расширить» оставленное отверстие для того, чтобы в него мог войти муж. При родах сшитые губы распарываются, а после зашиваются вновь. И так при каждых родах.

Отдельно следует отметить, что подобные операции проводятся местными бабками-знахарками подручным инструментом и в антисанитарных условиях. При этом процент смертности от повреждений при операциях, кровотечений и сепсиса — один из самых высоких среди прочих причин женской смертности в таких общинах.

Но это далеко не все, на что способны народны развитых и развивающихся стран. Например, в Кувейте во время свадебной церемонии практикуется обряд дефлорации (лишения девственности). В присутствии гостей девственную плеву разрывают пальцем, обернутым в белую ткань, которая должна обагриться красным. При этом свое лицо на протяжении всей жизни девушка может показывать только жениху и мужу.

На Суматре обряд дефлорации начинает отец девушки. Затем к нему присоединяются братья отца и матери невесты, независимо от возраста. Случается, что возле ложа новобрачной в очередь выстраиваются до двух десятков мужчин от 10 до 70 лет.

Шокирующие обряды и традиции в отношении женщин в наше время существуют не только среди африканских народностей.

В Албании и Черногории есть такое явление, как вирджины. Это девочки, которых с детских лет воспитывали как мальчиков. И не просто воспитывали. Девочками запрещалось даже идентифицировать свою принадлежность к прекрасному полу. Все жители деревни должны были относится к ней как к мальчику. Она не могла играть с кем-либо из сверстниц — только с мальчиками. Ей давали мужское имя, она носила соответствующую одежду и с детских лет приучалась охотиться, рубить дрова, выполнять любую мужскую работу.

Таким способом родители компенсировали отсутствие сына в семье. Причем девочку «переделывали» в мальчика и в том случае, если единственный сын умирал. Этим «переделанным» особям даже документы выдавались как на лиц мужского пола. В брак они никогда не вступали. Но вот что удивительно, после их смерти причитать над ними как над мужчинами не позволялось.

По данным официальной прессы, в Албании и Косово до сих пор живут порядка 150 вирджин, хотя на государственном уровне их статус запрещен. Последняя черногорская вирджина ушла из жизни порядка 30 лет назад, о чем сообщили все черногорские и албанские газеты.

ООН продолжает борьбу за права женщин во всем мире. В 2010 году в этой организации был создан вспомогательный орган по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. За эти же годы в развитых европейских странах в результате миграционных процессов резко возросло число женских обрезаний и увеличился процент смертности от подобных обрядовых операций.

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