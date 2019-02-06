7 признаков менталитета бедняка

Бедность, как говорится, не порок, однако, согласитесь, что гораздо легче жить с осознанием того, что где-то в надежном банке открыт счет на внушительную сумму, дом — полная чаша, да и близкие ни в чем нужды не знают. И что же делать, если этой уверенности нет? Как выбраться из долговой ямы и изменить жизнь к лучшему? Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, что есть основные признаки, по которым легко можно вычислить, что вы имеете менталитет нищеты — проверьте, есть ли у вас что-то из перечисленного в списке?

Вы боитесь рисковать и отказываетесь от возможностей

Рисковать, конечно, нужно уметь. А точнее — обладать внутренней интуицией, которая подскажет, что это дело действительно выгодное, а вот туда лучше даже не впутываться. В противном случае можно влететь на круглую сумму и всю жизнь расплачиваться за свои ошибки. Но даже в этом случае успешные люди не опускают руки и, потеряв однажды все, находят способы подняться и вернуть свое благополучие. А вот те, кому ближе менталитет бедняка, предпочитают и вовсе не рисковать, считая, что лучше иметь малое, да свое, чем гнаться за большим.

Вы откровенно завидуете тем, кто в чем-то успешнее вас

Где-то на уровне подсознания эти люди считают, что раз успех, богатство и процветание прошло мимо них, то во всем виноваты те другие, кому это досталось. Психологи напоминают, что в мире всего с избытком и, если вдруг ваш сосед сумел раскрутить свой придомовой ларек до сети магазинов, это не значит, что он вас в чем-то ущемил. Это лишь в очередной раз доказывает, что любой человек может достичь чего-то, если перестанет искать оправдания и начнет действовать. Это и отличает успешных людей от неудачников. Первые всегда ищут возможности, а вторые — тех, кому можно завидовать, перекладывая на них ответственность за собственную бедность и отсутствие амбиций.

Вам нравится изображать из себя жертву

Вместо того, чтобы признаться, что они ничего не делают, поэтому ничего в их жизни и не происходит, эти люди принимаются обвинять в неудачах кого угодно, но только не себя. По их мнению, например, именно общество создало такие условия, в которых они не могут реализовать собственные амбиции или найти себя. Хотя другим, например, это совершенно не мешает — они смогли добиться поставленных целей и не думают останавливаться на достигнутом. Хотите что-то изменить в своей жизни? Начните с себя!

Вы живете с чувством вины

Индивиды, которым нечем похвастаться в жизни, живут с постоянным ощущением того, что они какие-то не такие, раз не могут ничего добиться или что-то изменить. Они не любят и не ценят себя, испытывая чувство вины за то, что что-то в свое время сделали не так и свернули не на тот путь. Успешные же люди никогда не сомневаются в своих силах и способностях, им некогда заниматься выискиванием собственных недостатков, вся их энергия направлена на достижение цели. И даже если вдруг они когда-то приняли неверное решение, они найдут способ (и силы) использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах.

Вам хочется эксклюзивности (во всем)

Обычно люди, которые не могут добиться успеха в жизни и вынуждены считать каждую копейку, при этом требуют особого отношения к себе — не важно, касается ли это близкого окружения или просто какой-то бытовой ситуации. Например, им не понравилось, что продавец (официант, кондуктор) косо на них посмотрел или недостаточно вежливо, по их мнению, ответил. Они могут устроить скандал по этому поводу, а все для того, чтобы в очередной раз показать, что они тоже чего-то да стоят. А вот по-настоящему успешным людям не нужно ничего доказывать. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы помочь окружающим, того же официанта или продавца, например, или просто даже узнать, как их дела. Они ведут себя дружелюбно и открыто, не привлекая к себе внимания и не рассказывая всем вокруг, насколько они богаты.

Вам кажется, что успех и счастье измеряются лишь деньгами

Когда речь заходит о том, чего добились успешные люди, индивиды с менталитетом бедняка сразу же ставят знак равенства между счастьем и финансовым благополучием. По их мнению, если у человека много денег, то он априори счастлив. Хотя, разумеется, это совсем не так. Многие богатые люди признаются, что в свое время они осознали, что это не одно и то же и перечеркнули знак равенства между количеством нулей на счету и богатством. Последнее, по их словам, не зависит от наличия (или отсутствия) мешка с золотом, а связано с умением привлекать деньги в свою жизнь и правильно ими распоряжаться (например, организовывать успешные компании и обеспечивать новые рабочие места). И лишь в этом случае можно не бояться каких-либо обстоятельств и почувствовать себя счастливым и свободным человеком.

Вы начинаете отдаляться от семьи и друзей

По мнению психологов, признанные неудачники начинают с того, что в определенный момент просто изолируют себя от родных и друзей. Свое отдаление они объясняют тем, что их никто не понимает и не поддерживает, но, когда дело доходит до конкретной психологической помощи (выслушать, дать совет, пожалеть в конце концов), они начинают жаловаться, что вместо «телячьих нежностей» рассчитывали на что-то более весомое, например, на кругленькую сумму или дорогостоящий подарок. Они почему-то внушили себе, что любовь близких должна измеряться в денежном эквиваленте, в противном случае можно сделать вывод, что они просто никому не нужны. Удивительно, но если следовать этой логике, то и они сами должны осыпать окружающих роскошными презентами или дарить запоминающиеся эмоции, но, увы, такие люди, что называется, играют в одни ворота и искренне удивляются, когда им напоминаешь об этом. Психологи утверждают, что семья и друзья — самое важное в жизни, то, что способно помочь справиться с трудностями и вдохновить на новые подвиги.