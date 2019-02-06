Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лесбиянок можно «вычислить» по пальцам рук — новое открытие британских ученых 

BigPicture.ru 23 минуты назад
Фото: BigPicture.ru
Новое открытие британских ученых заставит всех женщин немедленно посмотреть на свои руки. Все дело в том, что научные деятели установили связь между длиной пальцев и сексуальной ориентацией. С большой долей вероятности, те, у кого наблюдается выделенный ими признак, имеют лесбийские наклонности. О чем идет речь, читайте в нашем материале.
Сотрудники Эссекского университета провели научное исследование с участием 18 пар женщин-близнецов, в которой одна обязательно была лесбиянкой.
Bigpicture
Ученые рассмотрели разницу между женщинами и определили, что у нетрадиционно ориентированных дам длина указательного пальца сильно отличается от безымянного. Обычно такую разницу можно наблюдать на руках у мужчин.
Примечательно, что ученые также рассмотрели руки 14 братьев-близнецов с одним геем в паре. Подобная корреляция наблюдалась и среди мужчин, но оказалась не настолько выраженной.
Что вы думаете об этом исследовании?
BigPicture.ru: последние новости
Новая поза из Инстаграма, которая скоро будет везде Проститутка была в шоке от услуги, о которой ее попросил клиент Британка дважды была замужем, но до 50 лет оставалась девственницей. А что вы знаете о долгом воздержании?
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспорядок будет, пока вы не устраните эти 8 проблем
Женщины стали гордиться своей сединой3
Продукты, которые провоцируют появление целлюлита
Как пережить расставание: советы психолога
5 средств, которые спасут вашу жизнь при пожаре9
Видео
Пелагея в купальнике устроила танцы в сауне
Звёзды
Песни Лазарева требовали запретить после скандала
Звёзды
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
Звёзды
Из чего делают настоящую моцареллу
Еда
Как обманывают салоны красоты
Красота Психология
7 признаков менталитета бедняка
Психология
Рамблер/гороскоп на 6 февраля
Психология
Анастасия Квитко вновь сверкнула фигурой
Звёзды Красота
В Сети осуждают фото Насти Каменских
Звёзды
Седокова показала фото в постели
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение