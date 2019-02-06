Новое открытие британских ученых заставит всех женщин немедленно посмотреть на свои руки. Все дело в том, что научные деятели установили связь между длиной пальцев и сексуальной ориентацией. С большой долей вероятности, те, у кого наблюдается выделенный ими признак, имеют лесбийские наклонности. О чем идет речь, читайте в нашем материале.
Сотрудники Эссекского университета провели научное исследование с участием 18 пар женщин-близнецов, в которой одна обязательно была лесбиянкой.
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Ученые рассмотрели разницу между женщинами и определили, что у нетрадиционно ориентированных дам длина указательного пальца сильно отличается от безымянного. Обычно такую разницу можно наблюдать на руках у мужчин.
Примечательно, что ученые также рассмотрели руки 14 братьев-близнецов с одним геем в паре. Подобная корреляция наблюдалась и среди мужчин, но оказалась не настолько выраженной.
Что вы думаете об этом исследовании?