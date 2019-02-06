Как пережить расставание: советы психолога

Мало кому удается влюбиться в школьные годы и пройти всю жизнь под руку с одним-единственным партнером, сыграть золотую свадьбу и вырастить внуков. Увы, расставания в наши дни — не редкость, а скорее закономерность, ведь по статистике большая часть браков распадается. Психологи считают развод одним из самых сильных стрессов, наравне с потерей близкого человека, сменой работы или места жительства. Как справиться с непростым периодом в жизни, подсказала известный психолог Анна Иотко.

Как говорится, ничто не вечно под луной, вот и некогда романтичные, любовные или брачные отношения не выдерживают проверки временем или иными обстоятельствами. Бывает, что семейная лодка разбивается о быт, а бывает — просто ушла любовь, но это не значит, что отношения были плохими или напрасными. Просто все в этой жизни может закончится в один миг.

Человеку, который столкнулся с расставанием, порой крайне сложно пережить этот период и не сломаться. Ведь что обычно делает женщина, если мужчина от нее уходит? Правильно, чаще всего начинает обвинять себя в крахе семьи: не доглядела, не смолчала, не уберегла. Такими темпами через некоторое время самооценка падает ниже плинтуса, а без нее выкарабкаться из круга самобичевания просто невозможно. А уж о новых отношениях и речи не идет.

Известный психолог Анна Иотко в своем Инстаграм-аккаунте недавно написала, что ей самой помогает преодолеть расставание. Возможно, ее советы кому-то пригодятся в сложную минуту.

В первую очередь Анна считает, что половину своего времени надо проводить наедине с собой. Оставшуюся половину — в обществе.

Психолог уверена, что обиды на партнера лучше доверить бумаге, чем обсуждать, к примеру, с подругами.

При желании и необходимости не нужно сдерживать слезы, обязательно плакать, если хочется! Прекратить все переписки и выяснения с бывшим, доказывать уже нечего. Ведь в отношениях каждый делает все возможное, даже если на данный момент кажется иначе.

Анна уверена, надо дать себе время, не бояться или убегать от одиночества, а научиться им наслаждаться. Обязательно в такой трудный период не забывать ухаживать за собой! Это принесет радость и повысит самооценку. К тому же вы займете свое время.

Нужно напоминать себе также, что через много-много лет от этих страданий не останется и следа. Все проходит. И никто ни в чем не виноват.