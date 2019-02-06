Почему девушки продают свою девственность на аукционах

Как бы странно и даже страшно ни звучало, но «секс — это двигатель торговли». Все больше девушек стремится продать свою девственность на аукционных торгах. Что ими движет? И когда романтические иллюзии о встрече «того самого» мужчины стали пережитком прошлого?

В сети интернет с завидной регулярностью встречаются статьи о том, что девочка лет 16 от роду продает свою невинность за шестизначную сумму. Обычно такие «продавщицы» аргументируют свой «отчаянный» шаг как вынужденную меру — учиться надо, родителям помочь или же спасти друга от тяжелой болезни. Но, что бы там ни было, цель у девушек одна — продать себя как можно дороже. Девственницы без стеснения выставляют полуобнаженные снимки на специальных сайтах и ждут, кто же их купит.

«А как же любовь?», — спросите вы. А вот никак. Нет больше принцев на белом свете. Были, да кончились.

А ждать ЕГО — одного единственного незнамо сколько современные красавицы не готовы, и не в пример матерям и бабушкам решили не раскидываться понапрасну такой фишкой как девственность.

Учеными давно установлено, что больше половины женщин сожалеют о своем первом сексуальном опыте, искренне полагая, что потеряли невинность не в то время и не с тем человеком.

Eva.ru

Что ж общество быстро нашло способ справиться с безжалостной статистикой. Как оказалось, торговля невинностью весьма распространенный на глобальном рынке вид проституции. Есть даже ряд специальных сайтов — на одних девушки продают себя сами, а на других происходит настоящая торговля живым товаром.

Согласитесь, гораздо проще не поступить в вуз, не думать о карьере, а найти куда более простой путь заработка. К тому же подобные аукционные сайты гарантируют анонимность и безопасность, что довольно спорно. Среди множества откликов в сети, оставленных русскоязычными пользователями под новостями о подобных торгах, нет ни одного одобрительного.

Как оказалось, мы не готовы принять подростковую проституцию. Грань между свободой личности и вопиющей разнузданностью все-таки существует.

В канун Нового года на одном из популярных торговых сайтов, где люди обычно выставляют объявления о продаже старой одежды или ищут новый дом потомству любвеобильной кошки, 18-летняя девушка заявила о продаже невинности. Цена товара — 14 тысяч рублей. Или же VIP-билет на какой-то обучающий форум.

Другая история: мать приехала из Челябинска в Москву, чтобы найти покупателя, готового выложить полтора миллиона рублей за невинность ее 13-летней дочери. В итоге женщину приговорили к тюремному сроку на 4,5 года.

И это лишь последние зафиксированные случаи, а ведь на самом деле их куда больше, и часто они остаются без внимания общества. Но для чего же девушкам это? История умалчивает. Как правило, ими движет лишь желание заработать, которое они готовы оправдать тысячами причин, подтолкнувшими их к этому решению. С возрастом они, конечно, поймут, что не все то, что модно — хорошо и правильно. Но ведь будет уже поздно.