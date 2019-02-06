Веселая мать помогла сыну привлечь внимание женщин

Пользователь Reddit под ником Lilac0996 обратил внимание на неординарный профиль в Tinder: на аватарке парня по имени Зак (Zach) стояла совместная фотография с матерью. Посетители форума заинтересовались женщиной на снимке и сделали ей массу комплиментов.

На фото Зак и его мать были изображены в костюмах, имитирующих бутерброды. «Ради бога, пожалуйста, пойдите на свидание со мной, чтобы я смог прекратить водить маму на костюмированные вечеринки», — просил парень. Он также указал, что его рост составляет 6,2 фута (почти 1,9 метра).

Большинство пользователей обратили внимание на мать молодого человека. «Я бы лучше повстречался с его матерью», — прокомментировал один из них. «А она есть в Tinder?» — спросил другой.

Некоторые поиздевались над Заком, назвав его маменькиным сынком. Однако нашлись и те, кто счел его фотографию милой. «Несмотря на все эти комментарии, я думаю, что это милая и остроумная картинка… Надеюсь, он найдет отличную девушку!» — поддержали парня доброжелатели. Ряд девушек высказали желание встретиться с Заком: их привлек высокий рост парня и его теплые отношения с матерью.

За один день пост набрал почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев. Увидев его популярность, Зак объяснил в одном из комментариев, что сам выложил публикацию, чтобы «проверить» ее. По его словам, он был разочарован поведением посетителей Reddit.

Ранее посетители имиджборда отказались издеваться над российским подростком в депрессии, который попросил «прожарить» его. Поддержка пользователей со всего мира растрогала 17-летнего парня.