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Характер и мимика: что скрывают эмоции человека 

Yellmed 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Обмани меня"
Психолог Александр Копытько полагает, что мимика поможет узнать об истинных намерениях собеседника, если внимательно понаблюдать за его поведением.
Эмоции гнева и злости часто проявляются как сжатые губы и складка между бровями. Если видите такую реакцию регулярно, то ваш собеседник считает правильной только свою позицию. Этот человек тоталитарен, общение с ним будет напоминать борьбу, пишет womanhit.ru.

Двойная эмоция

Люди, которые всегда улыбаются, испытывают эмоцию радости. Очень повезло тем, с кем рядом именно такой искренний человек. Бывает, у людей губы печалятся, а глаза улыбаются, либо губы поджаты, а на лице улыбка и печаль одновременно. Такая двойная эмоция говорит о том, что ваш собеседник — хороший партнер и сотрудник.

Брови Пьеро

Если брови расположены домиком, а губы поджаты, это говорит о печали. Людей с таким выражением лица специалисты относят к «энергетическим вампирам», потому что они часто недовольны жизнью, жалуются по любому поводу. А мы так воспитаны, что тут же стремимся помочь тем, кому плохо. В результате жалобщики используют эту манеру поведения себе во благо, чтобы получить желаемое и управлять людьми.

Улыбка в одну сторону

Вы заметили такую особенность у собеседника? Это говорит о презрении. Человек сравнивает сказанное с тем, что ему известно. И если он хорошо осведомлен, то это мгновенно отразится в виде эмоции. Еще такие люди обычно заносчивы.
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