7 признаков отношений, которые пора завершить

Рассказывает психолог Евгений Идзиковский.

Приходит ко мне клиентка и спрашивает: «а как понять, в тех ли я отношениях? Может, давно уже пора расстаться?» Вопрос частый, да и не только на консультациях, вижу его на форумах, в социальных сетях. Даже неизвестно, что хуже — мучиться годами не с тем человеком или расстаться с тем и потом годами же сожалеть. Вот семь пунктов для размышлений. Если вы собрали несколько — это повод задуматься.

1. Вы несчастливы

Самый простой вопрос самой (или самому) себе — счастлива ли я в этих отношениях? Расхожая фраза «отношения — это работа». Ее часто понимают неверно. Как-будто после общения вы должны уставать как после рабочего дня. Тяжкий нежеланный труд. Все наоборот. Идеальные, да и просто здоровые отношения, дают вам ощущение счастья. Если счастья нет, то это самый главный признак.

2. Ваши друзья и близкие считают, что вам стоит расстаться

Казалось бы, при чем тут чужое мнение? Другие люди не должны влиять на ваши решения относительно вашей же жизни. Да, не должны. Однако если ваши близкие, те, кто любят и заботятся о вас, настроены негативно, возможно, у этого есть свои основания. Самого по себе этого недостаточно для радикальных решений, но учесть стоит.

3. У вас разные ценности

Ценности — это принципы, по которым мы живем. Наше видение жизни, долгосрочные планы, убеждения. Честность, щедрость, отношение к детям, к животным, к религии… если ваше мнение расходится по существенному поводу, конфликтов не избежать. Каждая совпадающая ценность скрепляет отношения, а каждое расхождение создает проблемы.

4. Пытаетесь доказать свою значимость, ваша самооценка ухудшается

— поддерживаются ли ваши идеи партнером?

— а мечты?

— как часто вы в фокусе разговора?

— как часто вы чувствуете, что партнер вас слушает, но не слышит?

— чувствуете себя невидимкой, ваши желания не кажутся значимыми?

Важно различать: это не задача партнера показывать вашу значимость, но это его/ее задача создавать в отношениях чувства уверенности и безопасности, принятия. Тогда вы можете развиваться.

5. Вы все время хотите быть с кем-то еще

Встречаетесь с одним человеком, а в тайне мечтаете быть с другим. Это не приговор отношениям, но серьезная проверка на прочность. Действительно, если этот партнер не тот, с кем вы хотите быть… зачем с ним быть?

6. Вы не считаете, что будете жалеть о расставании

Подумайте о последствиях расставания. Верите ли вы, что сдаетесь слишком быстро? Что это может быть тот самый/та самая? Будьте честны с собой — что вы испытываете к партнеру и что будете испытывать без него? Сожаление — не то же самое, что жалость или вина. Сожаление направлено на себя. Это грусть, что вы упустили что-то хорошее. Если этого нет, ставьте галочку напротив этого пункта.

7. Действуете ли вы критически, оборонительно, презрительно или обиженно по отношению к своему партнеру большую часть времени?

После того, как вы так среагировали, вы чувствуете раскаяние или правоту?

Вопросы говорят сами за себя.

Бонусный пункт — вы не понимаете, как все наладить. Все ваши размышления приводят к одному — расстаться. Внутренний голос твердит это каждый день.

Посчитайте, сколько вы собрали? Это нормально иметь проблемы в отношениях. Вопрос в том, перевешивают плюсы или минусы. Я знаю людей, у которых флэш рояль! Все 7 пунктов с бонусным. И они все еще в этих отношениях. Страдают.

Это ваша жизнь, только вы решаете как вам жить и с кем вам жить.