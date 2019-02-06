«Учителя превратились в терпил»

Директор барнаульской школы потребовал у учителя русского языка заявление об увольнении. Поводом стала слишком откровенная, по его мнению, фотография. Педагог и член местной федерации зимнего плавания опубликовал у себя в соцсети снимок с соревнований. Родители учеников удивились и заставили администрацию школы передумать.

Как проститутка

Год назад, рассказала учитель барнаульской школы № 13 Татьяна Кувшинникова телеканалу «Катунь 24» , она увлеклась зимним плаванием и вступила в алтайскую федерацию «Белые медведи». С тех пор иногда женщина выкладывала у себя во «ВКонтакте» снимки с соревнований.

страница учителя во «ВКонтакте»

В декабре 38-летняя женщина опубликовала очередную фотографию. На этот раз не в купальнике, а в коротком коктейльном платье.

страница учителя во «ВКонтакте»

«Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. После этого мы поехали на озеро Пионерское. Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже»,

— рассказала Кувшинникова в интервью сайту «Комсомольская правда».

Снимок увидел кто-то из родителей и, отмечается на сайте «Комсомольская правда», переслал фото директору Людмиле Кузнецовой с жалобой на неподобающий вид учителя. Та, недолго думая, потребовала у педагога написать заявление на увольнение.

«Так только проститутки одеваются и фотографируются: каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко — с такой формулировкой меня уволили из школы»,

— пояснила учитель.

«Ничего такого в фото нет»

Однако произошедшее не устроило родителей учеников класса, в котором Кувшинникова является классным руководителем. Поэтому они собрали подписи и отправились к директору. По словам мамы одного из ребят, взрослые очень рады, что в школе работает «нормальный преподаватель русского языка». К тому же «ничего такого» они в фотографии не увидели. А по словам самой Кувшинниковой, некоторые ее пятиклассники с родителями вообще занимаются закаливанием вместе с ней. Одна из учениц даже стала победителем последних соревнований.

В свою очередь, директор назвала шумиху с увольнением «сплетнями» и заявила, что Кувшинникова выставила снимок специально для учеников.

«Разбирайтесь в этих сплетнях сами, я вам не помощник. Это ее личная жизнь, но здесь дело не в фотографии. Это было выставлено для детей. Я не хочу об этом говорить, я эти сплетни не собирала. Пусть каждый поймет в меру своей воспитанности и образованности»,

— сообщила директор.

Женщину восстановили в должности на следующий после увольнения день. Но, по всей видимости, ее беды еще не кончились. Директор пообещала ходить на уроки проштрафившейся учительницы и лично следить за ее методами преподавания.

«Возможно, тут есть какая-то доля зависти. Обычно люди жалуются на свои болячки. А я за те полгода, что работаю, ни разу не ушла на больничный. Может быть, это кому-то не очень нравится»,

— заключила учитель.

Стали «терпилами»

Глава петербургского отделения Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Александр Кондрашев заявил, что в данном случае директор допустила грубейшее нарушение: от работников нельзя требовать заявление на увольнение. Если от сотрудника хотят избавиться, то это надо оформлять увольнением по статье. Тогда, если учитель не согласен, это можно будет оспорить в суде.

«Такое требование говорит о человеке как о неквалифицированном администраторе, нарушающем профессиональную этику. Руководитель не имеет права так поступать»,

— добавил глава профсоюза.

В настоящее время школа часто бывает крайней, родители часто сливают на педагогов негатив из-за своих жизненных трудностей. Поэтому к педагогам зачастую люди предъявляют те требования, которые не предъявляют к себе. Так, редкий родитель не выкладывал в соцсетях фотографию с курорта, например.

«От учителей зачастую требуют невозможного. В классах находятся разные ученики. Кто-то талантливый, кто-то отстает, кто-то с ограниченными возможностями. Но всех нужно одинаково качественно обучить в соответствии с личными особенностями и так далее. Моя профессия учителя превратилась в «терпилу», который всем должен»,

— подчеркнул Кондрашев.

«Нравственным должен быть кто-то другой»

Не так давно, отметил он, к педагогам стали предъявлять новые «моральные требования». Получается, что теперь учитель не может загорать на пляже, купаться, закаливаться или ходить в баню.

«Странная такая идея, что нравственным должен быть не я, а кто-то другой. То есть мне можно пить, курить, ругаться матом при своих детях. Но вот учитель должен быть примером. Учитель должен быть примером на рабочем месте. А личная жизнь педагога — только его личная жизнь»,

— заявил глава профсоюза.

Если человек занимается плаванием или одевается красиво и в обществе это считается нормальным, то, подчеркнул Кондрашев, это нормально и для учителя. А если для педагога что-то недопустимо, то это не должно быть допустимо и для остальных.

Похожий на этот случай недавно произошел в Москве, где 59-летнего педагога уволили за «стриптиз» для учеников. На самом деле немолодая уже женщина просто сняла свитер в жарком помещении класса. В суде ее невиновность удалось подтвердить — и увольнение признали незаконным. Кроме того, выяснилось, что реальным поводом стала не кофта, а то, что женщина отстаивала в школе свои трудовые права.