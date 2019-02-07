Типы мужчин, у которых вечно нет денег

Время от времени финансовые сложности бывают у всех мужчин. Но есть такие мужчины, у которых бедность — это не просто временное состояние, а стиль жизни. Итак ниже их классификация, правда, не исчерпывающая.

Мамин предприниматель

Этот тип отличают завышенные ожидания при отсутствии реальных знаний, опыта и предпринимательской жилки. «Работать на дядю» такой мужчина считает ниже своего достоинства. Но, в тоже время, для самостоятельного плавания он тоже не годится.

Может внезапно огорошить жену идеей о том, чтобы завести кур, открыть магазин товаров народов Севера, или организовать катание на пингвинах. Пишет бизнес-план, сыплет умными терминами типа «воронка продаж», а потом, естественно, терпит сокрушительное поражение от жизни. Хорошо жить с таким мужем можно в одном случае — если у него богатые родители. В противном случае, вы только и будете делать, что постоянно выплачивать долги.

Неамбициозный

В отличие от «маминого предпринимателя» с завышенными требованиями к жизни и нереалистичными ожиданиями, у «неамбициозного» требования как раз заниженные.

Этот человек готов подписан на все паблики типа «питаемся на 11 рублей в день», носит вещи, купленные еще в 1998 году, и не стремится к большему.

Употреблять каждый день овсянку с куриными потрохами на завтрак, обед и ужин — для него норма. Штопать носки, экономить мыло, лечиться подорожником — тоже. Дело не в том, что он не может найти работу лучше — он просто не хочет, и не считает свою жизнь ущербной. Если жена поддерживает эти устремления, то и ничего страшного. Но жене, которая хотела бы опереться на мужа финансово, будет очень тяжело рядом с ним.

Идейный пролетарий

У идейного пролетария, в отличие от следующих двух типов, есть и навыки, и амбиции. Часто он получил весьма качественное образование, владеет нужной и востребованной профессией. Активен, трудолюбив, обязателен, умен… и при всех этих вводных все равно получает копейки.

Причина такого парадокса часто кроется в воспитании такого «пролетария». Мужчины такого типа часто воспитываются в семьях, где на полном серьезе говорят, что быть состоятельным — стыдно, что все богатые — наворовали, а признаком порядочности является бедность и честный труд. Именно эти идеи выросший мальчик потом и воплощает в жизнь, причем совершенно неосознанно.

Лудоман

Казалось бы, с этими все понятно. В глубине души мы все понимаем, что игровая зависимость — это дорога в один конец. И перестать сливать в автоматы огромные суммы могут единицы. А остальные так и останутся для своей семьи источником слез, кредитов и неприятностей.

Однако игроманы обычно столь искренни в своем раскаянии, так клянутся и божатся начать новую жизнь, что мы верим им, и даем шансы снова и снова.

Если честно, я не знаю не единого случая, когда человек, мужчина или женщина, вылечился бы от подобной зависимости. Хотя они, наверное, где-то есть. Готовы ли вы рискнуть своими нервами и имуществом, чтобы проверить это — решать вам.

Бабушкин пирожочек

Мамин-бабушкин пирожочек — человек, в общем-то неплохой. Проблема в том, что чрезмерно заботливые родственники (обычно такой воспитан в однополой семье, мамой и бабушкой) приучили его жить на всем готовом.

Такой мужчина может без зазрения совести взять денег на зимнюю куртку у матери-пенсионерки, до зарплаты перехватить у бабули, и т. д. И такой образ жизни кажется ему вполне нормальным.

Постепенно в круг заботящихся о его драгоценной тушке втягивается и жена.

Такой мужчина не моргнув глазом может забраться на хрупкую женскую шейку, свесить оттуда ножки и ехать, пока везут. И даже не покраснеет. Наверняка, вы видели такие примеры в жизни.