Как женщине полюбить себя

В погоне за современными стандартами и идеалами люди теряют себя. В чем это проявляется? В первую очередь в том, что человек делает все по шаблону.

Он следует моде, носит некомфортную одежду и неудобную обувь, руководствуется кем-то придуманными инструкциями, где написано, кто и что должен делать.

Нравится ли вам такая жизнь? Особенно этот вопрос касается женщин. Потому что именно им достается больше всего хлопот в погоне за идеалами.

Они постоянно стараются тщательно ухаживать за собой: скрывают мимические морщинки, которые появились от смеха, ходят на изнурительные тренировки, сидят на диетах, а некоторые даже ложатся под нож.

Зачем это делать? Каждая женщина прекрасна по своему. И главное в ее жизни — это любовь, прежде всего к себе. А для этого сначала нужно себя принять.

Как принять себя

Когда маленькая девочка рождается на свет, в ней уже генетически заложено много данных: цвет кожи и глаз, структура волос, форма лица, рост и предрасположенность к полноте. Подрастающую девчушку это вовсе не беспокоит, она принимает себя такой, какая есть.

В подростковом возрасте происходит сравнивание себя с другими, с моделями на обложках и звездами на экранах телевизоров. С того момента уже девушка начинает заниматься самоедством. Ей не нраавиться все в ее теле. На этом этапе очень важно суметь сделать переоценку ценностей, иначе можно завести себя в тупик и завязнуть в этом состоянии на долгие годы.

Главная причина недовольства собой — это неправильный подход. Нужно в первую очередь понимать, что жизнь идет своим чередом, мода и стандарты красоты меняются. А индивидуальность должна быть у каждого человека.

Родинки, веснушки, кудрявые волосы или припухлость губ — это те черты, которые выделяют нас среди других. Поэтому не нужно избавляться от того, чем наделила вас природа. Лучше подчеркните свои достоинства.

Безграничная любовь

То чувство, которое мы ощущаем по отношению к родителям или другим близким, мы должны ощущать и к самому себе. Не нужно смотреть на внешность, черты характера и прочие недостатки.

Прежде всего, нужно начать уважать себя и свои решения, искать положительные моменты в жизни и хвалить за новые достижения. Тогда вы начнете чувствовать удовольствие каждого прожитого дня, а не заниматься самоедством.

Бывают случаи, когда внешность ни при чем, а душевную боль вызывают поступки, сделанные в прошлом. В таком случае нужно провести некую черту между событиями прошлых времен и нынешней жизнью.

Если вы осознаете, что совершили плохой поступок, то это значительно упростит работу над собой. Ошибается каждый, но главное — вовремя раскаяться в содеянном и простить самого себя. Это половина пути к исцелению душевных травм.

Каждый человек прекрасен и внутренне, и внешне. Если вы видите в себе недостатки, нужно работать над собой, развиваться, анализировать и стараться не повторять прежних ошибок. Ни в коем случае нельзя заниматься самоедством!

А если нет возможности изменить ситуацию, то нужно принять себя и полюбить. Если вам трудно это сделать самостоятельно, — обратитесь за помощью к родителям, подругам или второй половинке, так как поддержка близких очень важна.

Если же вы не хотите поднимать эту тему в семье, то вы можете обратиться за помощью к специалисту.