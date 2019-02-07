8 простых практик, помогающих стать позитивней

Мы часто слышим, что позитивные люди меньше болеют и лучше живут, но стать оптимистом по щелчку пальцев получается не у всех. Умение радоваться иногда требует сознательных усилий, пусть небольших, но регулярных. Heroine собрал несколько ежедневных практик, которые сделают тебя более позитивным человеком.

1. Веди дневник благодарностей

Это очень простая и эффективная практика, которая помогает получать больше удовольствия от жизни. Исследование 2003 года, результаты которого приводит Harvard Health, показало, что люди, которые ежедневно выражают благодарность, в целом оптимистичней смотрят на жизнь и меньше болеют. Заведи дневник, в который ты будешь писать, за что стоит сказать спасибо этому дню. Благодари окружающих, события, которые с тобой случились, и себя. Когда это войдет в привычку, ты заметишь, что тебе стало гораздо проще искать в жизни светлые стороны.

2. Меньше жалуйся

Выплеснуть эмоции иногда бывает необходимо, но не слишком увлекайся жалобами на жизнь. Они портят настроение не только тебе, но и окружающим. По мнению автора Psych Pedia Стивена Партона, склонность жаловаться на жизнь плохо влияет на твой мозг и психическое здоровье. Постоянное прокручивание в голове неприятностей приводит к тому, что негативные мысли начинают возникать непроизвольно, ты в целом становишься более пессимистичной и чувствуешь себя несчастной. Обращай внимание и на то, как говорят люди вокруг тебя. Если ты постоянно слышишь жалобы и нытье от окружающих, это влияет и на твое настроение тоже. Старайся сознательно ограничивать себя от токсичного общения. Если речь идет о подруге, от которой ты не можешь просто уйти во время негативного разговора, договоритесь, что вы будете выделять определенное время на то, чтобы поделиться проблемами, а не выплескивать их друг на друга круглые сутки.

3. Улыбайся

«Ты должна больше улыбаться» — от окружающих эта фраза звучит не очень приятно. Но сама себе ты можешь дать такой совет, тем более что он и правда полезен. Сознательное усилие напомнить себе об улыбке поднимает настроение — разумеется, если это происходит не в момент сильного стресса.

4. Планируй свое утро

Хорошо продуманный утренний ритуал не только поможет все успеть и меньше раздражаться. Это время, которое задает тон всему дню, поэтому найди то, что заряжает тебя позитивом. Включай в свое расписание полезные практики: дыхательную гимнастику, медитацию, ведение дневника благодарностей, небольшую зарядку. Любое из этих действий займет не больше 10-15 минут, а при регулярном повторении станет гарантированным источником сил и хорошего настроения.

5. Будь добрее к окружающим

Есть много исследований, которые подтверждают, что доброта к окружающим помогает людям чувствовать себя счастливее. В отчете Гарвардской школы бизнеса отмечается, что самое большое эмоциональное вознаграждение мы получаем, когда проявляем щедрость по отношению к другим. При этом размер щедрости не важен: ты будешь одинаково довольна собой, если пожертвуешь на благотворительность хоть крупную, хоть незначительную сумму денег. С добрыми поступками это правило работает так же. Старайся каждый день оказывать хотя бы одну небольшую бескорыстную услугу — это поднимет тебе настроение.

6. Пей достаточно воды

Обычно мы говорим, как важна достаточная гидратация для красоты и здоровья, но психического состояния это тоже касается. Как сообщает PsychCentral, обезвоживание провоцирует беспокойство, приводит к усталости и стрессу. Так что, если хочешь стать позитивней, следи за тем, сколько жидкости в твоем рационе.

7. Высыпайся

Нормальный сон — одно из главных условий твоего физического и психического здоровья. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщала об исследовании, которое установило связь между недостатком сна и негативными мыслями.

8. Проводи время на улице

В 2016 году журнал Калифорнийского университета в Беркли «Greater Good» писал об исследовании, подтверждающем, что те, кто часто проводят время на природе, меньше беспокоятся, легче сосредотачиваются и чаще радуются. Если рядом нет парка с зеленью, ты можешь придумать свой природный уголок в квартире с помощью комнатных растений.