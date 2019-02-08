Как веселятся иранки, которые не боятся битья плетью

На прошлой неделе «Лента.ру» рассказывала о том, какие отвязные тусовки устраивают женщины из консервативных стран в довольно либеральном Ливане. На этот раз речь пойдет об иранках, которые умудряются закатывать шумные андеграунд-вечеринки под носом у рахбара и исламской полиции нравов. Иран представляют довольно скромной и богобоязненной страной, где запрещен алкоголь и сигареты. Считается, что хранительницы домашнего очага здесь только молятся и постятся. На деле все абсолютно иначе.

Добро пожаловать на Шибицу

Иран не всегда жестко придерживался патриархальных традиций. В 1950-1960-е многие женщины чувствовали себя более свободными, чем современные иранки. Они делали европейские стрижки и щеголяли в коротких юбках. Дресс-код ужесточили после свержения шаха Пехлеви в 1979 году, а также усилили сегрегацию по половому признаку.

«Я родилась в Иране в 1980-е. В те годы повсюду на улицах сновали офицеры так называемой полиции нравов. Было запрещено слушать музыку, красить губы помадой, а ногти — лаком, носить что-то яркое. Но даже в те темные для страны дни, я помню, что танцевала. Мы с друзьями покупали кассеты у нелегальных музыкальных дилеров. Они буквально прорубили для нас окно в мир Майкла Джексона и брейк-данса. В школе мы танцевали при любом удобном случае. Как только видели, что учителя куда-то отошли, сразу начинали петь и танцевать, хотя знали, что это категорически запрещено», — вспоминает 37-летняя Райхан.

Молодые женщины продолжают устраивать закрытые вечеринки и сейчас. Их не останавливают даже высокие штрафы и угроза тюремного заключения. Одной из самых популярных локаций для андеграунд-тусовок стало местечко Шемшак, которое находится в часе езды от Тегерана. Местная молодежь прозвала его Шибица — по аналогии с Ибицей, рассказывает «Ленте.ру» одна из завсегдатаев.

«Девушки расслабляются на таких вечеринках: выпивают, курят. Мы принимаем все возможные меры предосторожности: платим полицейским, паркуем машины за несколько кварталов от места тусовки и сохраняем в строжайшей тайне список гостей», — сообщает иранка, представившаяся Бахар.

По ее словам, вместе с друзьями они собираются на чьей-нибудь вилле и первым делом завешивают окна одеялами и закрывают матрасами, только после этого врубают музыку. При этом облавы и аресты их не пугают, просто в следующий раз они еще тщательнее придумывают, как себя обезопасить.

Один из рейдов запомнился ей на всю жизнь: «В комнате было довольно темно, лишь светомузыка помогала нам различать друг друга. В какое-то мгновение на танцполе я разглядела силуэт бородатого мужчины, рядом с ним стоял еще какой-то незнакомец. Было видно, что оба настроены агрессивно. Внезапно включили свет. Мои друзья стали кричать и бегать.

На вечеринку ворвались бойцы народного ополчения „Басидж“, которые входят в Корпус стражей исламской революции. В руках у них были дубинки, которыми они без устали орудовали, колошматя по нашим вещам. Мы с друзьями сумели укрыться в ванной комнате. Оттуда было слышно, как кричали и плакали женщины, а мужчины умоляли о пощаде».

По ее словам, это продолжалось в течение часа, потом наступила тишина. Хозяин вечеринки вернулся через полчаса, закричав с порога: «Мы счастливчики! Им всего-навсего нужны были деньги!» После этого молодые ребята вновь врубили музыку и продолжили танцевать до рассвета.

Иранские девушки любят те же современные песни, что и их западные сверстницы. «Возвращаясь домой с каникул, которые мы обычно проводили за рубежом, мы с друзьями тайком провозили в страну диски, на которых были техно и хаус. По выходным собирались у кого-нибудь дома, слушали музыку и танцевали. Но полиция обычно шерстит такие вечеринки. Они устраивают облавы и заключают под стражу. Знаю немало людей, которые получали за одну такую вечеринку по 100 ударов плетьми».

Андеграунд-party не остаются без внимания властей. Все чаще в стране разгораются из-за этого серьезные скандалы. Так, в июле 2016 года в Тегеране на одной из вечеринок задержали 150 парней и девушек, которые отмечали День рождения. О том, как наказали гостей и именинника, не сообщается. Известно только, что дело быстро замяли.

А 28-летняя иранка (ее имя не уточняется) из города Мешхед и вовсе получила 80 ударов плетьми за то, что была на тусовке в окружении мужчин и пила алкоголь. По словам молодой женщины, помимо этого, ее сильно унижали в полицейском участке.

«Когда меня задержали и привезли на допрос, одна из женщин-полицейских приказала мне раздеться догола. Я возразила. Тогда она с ухмылкой сказала: «Неужели? Ведь раздеваться перед парнями тебе было неслабо». Но это было еще не самое страшное. Когда я узнала, какой приговор мне вынесли, мой мир просто рухнул», — вспоминала женщина.

Женщина на улице

Выходя на улицу, иранки обязаны соблюдать дресс-код. В городах висят плакаты из серии «Как правильно одеваться женщине». На улице нельзя и носу показать без платка. При этом у них довольно современная одежда, в отличие от соседних ближневосточных стран, они не обязаны носить паранджу, могут водить машины и даже выходить из дома без сопровождения мужчины.

В стране сохраняется разрыв в мировоззрении между образованным прозападным средним классом и традиционным обществом, которое живет практически по нормам средневековья. Они и стали основной силой Исламской революции 1979 года, успешно бросившей вызов вестернизации страны, идущей семимильными шагами.

Благодаря тому, что иранцы могут спокойно ездить за границу, многие женщины, оказавшись за пределами родины, первым делом срывают платки, многие учатся за рубежом. У себя дома женщины выглядят совершенно иначе. Они носят короткие юбки и спокойно садятся за один стол с мужчинами, курят кальян (или как их здесь называют «наргиле» со вкусом дыни, клубники или манго) или сигареты и пьют алкоголь.

Сигареты под запретом

В последние годы власти страны развернули активную антитабачную кампанию. Закон о запрете пропаганды курения стал одним из самых суровых в мире. Дымить запрещено в любых общественных местах, включая школы и университеты, кафе и рестораны, транспорт. Названия брендов сигарет убрали из кино, журналов, интернета, рекламы на телевидении.

Власти запретили курить в машинах и чайных домах, пообещали не брать проштрафившихся на высокопоставленные посты. Особенно строго следят за тем, чтобы табачные изделия не продавали подросткам до 18 лет. Впрочем, на все запреты спокойно закрывают глаза. Так же обстоят дела с алкоголем.

«У моего парня Шахрияра всего одно правило, когда он организовывает вечеринки: приносите свою выпивку. Обычно мы пьем до утра», — рассказывает Шима. По ее словам, безудержное веселье себе могут позволить только богатые иранцы. А так как в стране нет легальных баров или ночных клубов, организовывать все приходится дома, за закрытыми дверями.

Алкоголь провозят в страну контрабандой, но многие иранцы гонят его дома, несмотря на все запреты. Официально делать это разрешено лишь христианам и евреям. Многие закупаются у католических священников. «Мы с друзьями часто собираемся у меня и давим виноград в моей ванне. Это так круто, похоже на какой-то очищающий ритуал», — рассказывает молодая женщина по имени Наргес.

Ее слова подтверждает 36-летняя Фируза из города Исфахан: «У меня есть друг, который делает вино для собственного потребления, каждый год он дарит мне по 30 бутылок». За производство алкоголя иранцам грозит 80 ударов плетьми. Но это их не особо отпугивает. В стране только по официальным данным свыше 200 тысяч людей, страдающих алкоголизмом. По всей стране действует 150 центров анонимных алкоголиков.

Пустынные вечеринки

«Я пью не часто, но многие мои друзья бухают по меньшей мере раз в неделю, кто-то — чаще. В Тегеране можно легко найти качественный алкоголь. Тут столько самогонщиков. Когда тебе нужно выпить, можешь быстро его достать. Максимум на это уйдет часа четыре, но, вообще говоря, гораздо быстрее. Выглядит это так: ты знаешь какого-нибудь чувака-бутлегера, звонишь ему. Если не знаешь кого-то конкретного, звонишь кому-нибудь из друзей — и он дает тебе нужный контакт.

Впрочем, стоит это недешево. Бутылка водки — около 50 евро, текила — 83 евро, виски — 72 евро, коньяк —78 евро», — рассказывает Эхсан. По ее словам, нередко молодые люди и девушки в возрасте от 25 до 35 лет закупают этот алкоголь, садятся в свои джипы, прихватив крутую стереосистему и отправляются в пустыню, где и закатывают вечеринки.

«Мы летим по дороге в самом сердце пустыни, весело и громко распевая известные песни. Из динамиков льется музыка, в воздухе ощущается свобода», — рассказывает Сара. Несколько лет назад она стала встречаться с Резой, несмотря на то, что ее родители категорически против того, чтобы она с кем-нибудь заводила отношения. «Мы встречаемся тайком. С Резой мы познакомились в доме у моей подруги. Он ее кузен. Тут очень сложно с кем-нибудь познакомиться», — рассказывает Сара.

Неудивительно, что ради активного общения и знакомств многие иранки отправляются на запрещенные торжества, надевая короткие юбки и срывая на ходу платки.