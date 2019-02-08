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5 отличий 30-летних женщин ХХ и XXI века 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Почему сегодня 30-летние выглядят моложе, чем 40 лет назад
«В 30 еще не замужем? 30 — замуж пока не собираюсь». Во времена наших бабушек 30-летняя женщина была «взрослой тетей» и выглядела соответствующе, отличить девушку около 20 от барышни на 10 лет старше не составляло проблемы. Сейчас эту границу трудно распознать.

Отличие №1

Просто за эти годы поменялось мировосприятие. В 30 мы уже не хотим и не становимся тетками. Ученые выяснили, это время — самый расцвет сил у женщины. Мы чувствуем себя юными, что сказывается на внешности.

Отличие №2

Наших предшественниц в «теток» превращала в первую очередь одежда. В магазинах не было выбора, а у женщин — смелости. Ты мать семейства или «гулящая»? Ни о каком мини после 30 речи не шло. Мы же спокойно ходим в коротких шортах и рваных джинсах.

Отличие №3

За эти годы косметология не то что шагнула, а прыгнула вперед. У наших мам и бабушек из эликсиров молодости были только примочки на травах, мы же можем хорошим уходом сбросить десяток, другой лет с лица.

Отличие №4

Что скрывать, наши ровесницы 40 лет назад жили небогато. Средняя зарплата 120 рублей, на них надо семью накормить, постоянно растущих детей одеть и обуть, свекрови подарок прикупить, где ж тут думать о себе. Мы же обычно, сколько зарабатываем, столько и тратим на себя. Сегодняшняя женщина уже имеет привычку заниматься спортом и ухаживать за собой, а также возможности, которых не было у прошлого поколения.

Отличие №5

Наши родительницы не стремились получить высшего образования. Они видели себя в роли матери, жены, работа «от и до» не приносила радости, не занимала ума. Тогда женщине сложно было добиться высокой должности. Сегодня женщины к 30 годам уже обычно имеют образование, профессию и больше целей в жизни, включающих в себя не только роль в семье, но и признание в профессии или творчестве. Уверенность в себе и реализованность добавляют привлекательности и того внутреннего огня, который делает женщину настолько притягательной.
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