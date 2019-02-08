6 признаков, что у вас отталкивающая энергетика

Иногда независимость, активная позиция и напор вовсе не помогают добиться цели, а, наоборот, отпугивают людей. Если вовремя заметишь, что окружающим некомфортно в твоей компании, то сможешь исправить ситуацию и улучшить свои коммуникативные навыки. Вот как понять, что людей отталкивает твоя энергетика.

1. Люди замолкают при твоем появлении

Если, когда ты входишь в комнату, там сразу становится тихо, это не всегда значит, что люди обсуждали тебя. Возможно, им просто не комфортно проявлять себя в твоем присутствии. При этом ты можешь быть эмоциональной, шутить, громко говорить, но окружающие остаются спокойными и не взаимодействуют с тобой. Так бывает, когда ты подавляешь других своей энергетикой. Тебе стоит присмотреться к тому, как ведут себя люди вокруг. Это поможет понять, что тебе нужно изменить в своем поведении, чтобы больше соответствовать тону общения с ними.

2. Ты часто перебиваешь

Это распространенная ошибка в общении, которой злоупотребляют нервные люди. Если ты каждый раз настолько взволнована, что не можешь дождаться, когда собеседник договорит, это показывает твое неуважение и отталкивает человека. Сложно контролировать себя во время общения с людьми, попробуй антитревожные практики: осознанность, медитацию, дыхательную гимнастику.

3. Считаешь себя напористой

Типичная ситуация, когда твоя энергетика может восприниматься, как отталкивающая: если ты экстраверт в окружении интровертов. Быть напористой, говорить быстро, уверенно — в нужный момент эти качества сыграют тебе на руку. Но ошибочно думать, что такая целеустремленность подходит для любого случая. Хочешь эффективной коммуникации — учитывай темперамент людей, с которыми общаешься. Иногда стоит побыть спокойной, вдумчивой и предельно деликатной.

4. Человек физически отдаляется от тебя во время разговора

Язык тела скажет гораздо больше слов. Замечаешь, что люди инстинктивно отступают, когда ты подходишь и говоришь с ними, делают шаг назад или немного поворачиваются в сторону, как бы намереваясь сбежать — скорее всего, у тебя слишком подавляющая энергетика. Или ты не умеешь соблюдать границы и собеседнику неуютно от того, что кто-то посягает на его личное пространство. Попробуй стоять немного дальше от человека, чем обычно, и понизить тон разговора.

5. Ты редко используешь мимику

Отсутствие эмоций может также помешать общению, как и избыточная экспрессивность. Если твое лицо всегда спокойно и невозмутимо, люди вокруг могут неправильно истолковать это. Не исключено, что их напрягает твоя серьезность. Или они воспринимают внешнее спокойствие, как равнодушие, и не спешат идти с тобой на сближение. Чтобы лучше понимать, как к тебе относятся окружающие, и что они чувствуют в твоем присутствии, развивай эмпатию и анализируй свое поведение.

6. Воспринимаешь диалог, как дебаты

Некоторые люди наслаждаются разногласиями. Они используют любую возможность, чтобы доказать свою правоту и переубедить собеседника. Часто ими движет азарт, а не желание унизить или поддеть кого-нибудь, но людей все равно отпугивает настолько агрессивное отношение к их мнению. Прежде чем вступать в дебаты, подумай, есть ли у этого спора практический смысл. Тебе нужно убедить коллег принять твою идею, ведь от этого зависит твоя дальнейшая карьера — тогда важно и нужно идти до конца. Пытаешься доказать подруге, что она ничего не смыслит в театральном искусстве — ты просто зря сотрясаешь воздух, а возможно, еще и обижаешь близкого человека.

Какие черты в поведении людей тебя отталкивают?