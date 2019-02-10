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Почему женщин привлекают мужчины в отношениях 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Другая женщина"
Некоторые девушки встречают умных, красивых, внимательных и состоятельных мужчин, но потом выясняется, что выбранный ими партнер уже состоит в отношениях. Оказалось, что это довольно частое явление.
Скопировать удачный выбор другого человека гораздо легче, чем сделать свой собственный. Чаще всего, это происходит с теми, кому сложно делать правильный выбор или они еще не научились этому.
Именно по этой причине выбор девушки может пасть на того мужчину, которого уже кто-то выбрал. Это доказывает то, что он достойный партнер в отношениях. Если по поведению мужчины видно, что он еще не до конца определился с выбором спутницы жизни, это делает его еще привлекательнее в глазах остальных.
Надо отметить, что наличие красивой партнерши только увеличивает привлекательность несвободного мужчины и повышает его рейтинг в глазах остальных.
Однако, чаще всего, женщины оставляют таких мужчин в своих фантазиях. Практика показывает: если он не сделает первый шаг, то девушка не будет сама идти к нему на встречу. Надо отметить, что женатые мужчины с детьми привлекают девушек намного меньше.
Женский форум
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