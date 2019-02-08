Эротические сны, которые вовсе не эротические

Вскользь упомянутые эротические моменты заставляют нас обратить внимание на сказанное или увиденное. Этим рекламным ходом давно пользуются продавцы товаров и услуг. Например, в одном эксперименте мужчинам предлагалось оценить два абсолютно одинаковых автомобиля на картинках. Однако большинство из них выбрало картинку номер два. Почему? Да потому что в двери автомобиля на второй картинке расплывчато и еле уловимо отражался размытый силуэт девушки в бикини. Так что пока в нас жив интерес к сексу, наше внимание будет там.

Вот и сон нашей сновидицы упакован в эротическую оболочку, вероятнее, чтобы послание, если она его расшифрует, не было упущено.

«Сегодня мне приснились занятия сексом. Странное было то, что один человек раздвоился в моем сне. И был как два человека. Причем в одного я влюблена, а с другим я в постели. На глазах у первого. Во второго не влюблена. И почему-то соглашаюсь быть с ним. И даже нравится контакт с ним. Словно близнецы. Но я точно знаю, что это один человек! И вот оргазм. И первый смотрит на меня. А мне стыдно».

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Несмотря на то, что сон про секс, пройдем дальше этой темы. Наша сновидица видит интенсивный отрывок о себя самой, ведь образы во сне — это части нас. С одной она «соглашается», а в другую романтически влюблена. Предположу, что в ту себя, которой бывает редко или могла бы стать при определенных обстоятельствах, но не стала. Многие любят себя стройными, сексуальными, в тонусе, в состоянии энергии и драйва, но соглашаются с собой обычными, тривиальными, живыми и живущими каждый день, а не идеальными картинками. Ирвин Ялом, известнейший психотерапевт и писатель, размышлял о том, что влюбленность — это вид невроза, единственного психического нарушения, которым люди мечтают заболеть.

Дело в том, что влюбленность работает, как фотошоп: некрасивые места тушует, красивые подсвечивает, неугодные просто вырезает. Так ведут себя влюбленные люди: неудобные вещи в другом игнорируют, удобные возвышают до небес.

Наша сновидица видит сон о том, как живет с собой обычной, мечтая о любви с собой и к себе, которая такая прекрасная, романтическая. На самом деле, она каждый день остается собой, даже «оргазм» испытывает как подлинное удовольствие быть собой, как она есть. Тем не менее на фоне фантазии — идеалы и стандарты о том, какой она могла бы быть.

Знакомый многим конфликт, не правда ли? Ну а сексуальная обертка к нему во сне, чтоб точно мимо не прошла, а начала решать: рассеивать мифы о себе-сверхчеловеке и создавать подлинные ценности от своих поступков и жизненных проектов.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина