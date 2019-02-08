Гороскоп-апокалипсис: как спасутся знаки зодиака

Не первый год нам обещают апокалипсис, а его все нет и нет. И раз ученые вновь заговорили о скором конце света, мы решили, что пора запасаться консервами, рыть бомбоубежище, мастерить шапочки из фольги, искать вход в Нарнию — готовиться по полной. А еще неплохо узнать о том, как знаки зодиака в это время будут спасать свою пятую точку.

Овен

Кровь, кишки, истеричные крики, кидающиеся в разные стороны люди — как только начинает пахнуть «жареным», Овен из милого барашка трансформируется в жену Рембо, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Поэтому во время природных катаклизм, восстания робокопов, нашествия зомби, зеленых человечков, гигантских томатов-убийц, она отключает инстинкт самосохранения и идет показывать Кузькину мать всей этой разношерстной нечисти, по пути спасая кроликов, котят и детят. Да, возможно, при таком вселенском замесе она ненароком срубит головы с плеч своим бывшим, но, знаете, хочешь сделать омлет — разбей яйца.

Телец

«В смысле апокалипсис? В смысле все умрем? Я еще суп не доварила. И вообще, на кой черт я всю жизнь вела себя примерно?», — с этими мыслями красотка Телец бежит в ближайший супермаркет, ворует оттуда галлоны водки, коробки фейерверков и сухой корм (хрен с этим апокалипсисом, котик некормленый) и закатывает для выживших соседей и друзей вечеринку. А как мы помним, пьяные люди по щелчку пальцев превращаются в супергероев, которым не по чем любая проблема. В итоге через пару месяцев отвязной вечеринки с диким похмельем, но хорошим настроением гости Тельца встречают новость о том, что все зомби уничтожены, победило человечество. А теперь со спокойной душой можно праздновать победу, стащив из супермаркета пару коробок винишка.

Близнецы

Как только Близнецы замечают за окном всадников апокалипсиса, ядерный гриб, горящую Годзиллу, огромного робота, пожирающего людей, они останавливают свою ежедневную вечеринку, слезают с трехглавого змея и идут решать проблему. Неожиданно, правда? Но даром дипломатии прокляты только они. И если договориться с источником проблемы не получится, то своим бабским нытьем и психологическим давлением точно доведут врага до глубокой депрессии, а там уже он и сам сдастся, лишь бы Близнецов отправили подальше.

Рак

Апокалипсис для Рака наступает каждый раз, как она пересолит суп, встанет на пять минут позже или же вечером забудет вымыть посуду. Рак у нас, как мы все помним, почти святая, и происходят такие миниатюрные сюжеты конца света раз в год. Но какой это раз! Крики «мы все умрем», слезы, заламывание рук, и в самом конце этой драмы домашние находят Рака в подполье у соседей.

Поэтому в первый же день настоящего апокалипсиса из-за массового психоза, допустим, Рак начнет бегать по улицам, кричать всем встречным о том, что она еще слишком молода, чтобы умирать, а потом, обессиленная, уйдет в астрал и превратится в овощ ровно до того момента, пока положение дел кардинально не изменится.

Львица

Львица в конец всего живого на земле верить отказывается — это ее тактика. Она до последнего будет сидеть перед выключенным телевизором и пить виду, воображая, что фильм интересный, посасывает она вино, а за окном птички поют, а пылающие огни, что выплевывает небо — так это новый вид фейерверков. Собственно, именно так и проведет апокалипсис Львица — умиротворенно, в розовых очках и, что удивительно, очень даже безопасно. Бешеную собаку ведь лучше не трогать, правильно?

Дева

По телевизору еще не сообщили, что на Землю надвигается огромный астероид, она уже это знала и давным-давно разработала план по спасению своей обворожительной пятой точки. Астероид — дело серьезное, значит подходить к решению проблемы нужно комплексно и коллективно. Удивительно, но Дева всеми правдами и неправдами разыскивает телефон НАСА , звонит им и намекает на то, что надрать хвост астероиду может только Брюс Уиллис и падает в кресло, ждать, когда все человечество спасут. Позже, конечно, передадут, что планета действительно спасена, но не Брюсом, а ошибкой в расчете астрономов, но Дева точно знает, что все произошло исключительно с ее помощью.

Весы

Весы ловят истерику в первую же минуту объявления о конце света. Они начинают бегать по кругу, визжать, плакать, рвать на себе волосы, одежду, грызть ногти, отрывать заусенки, пить водку из горла. К счастью, через пару дней Весы поймут, что такая тактика ни к чему не приведет. Пораскинув мозгами, красотки прибиваются к самой сильной команде на районе и, естественно, идут творить хаос и мародерствовать вместе с ними. Время от времени их посещает режим доброй феи, и они делятся старыми собачьими консервами с грязными детьми на улице.

Скорпион

На улицах хаос, анархия, мародерство, стаи птиц уносят людей в свои гнезда, зеленые человечки бегают с собаками наперегонки, а на душе у Скорпионов поют птички и расцветают розы. Ах, какое блаженство, все человечество катится к чертям, и им нужно помочь. В смысле, чертям. У Скорпионихи, если что, бомбоубежище давно ждет своего часа: все консервы отравлены, из питья — чай мате, туалет на улице, телевизор показывает только концерт Ольги Бузовой, на полках стоят исключительно детективы Донцовой — в таком месте и ад покажется Диснейлендом. Именно туда Скорпиониха сопроводит всех несчастных выживших, которых соберет сначала со своего района, следующую партию — с соседнего и так далее. Всем новичкам выдается мыло и веревка — так, на всякий случай.

Стрелец

Милашка Стрелец понимает, что бороться с кем-либо за свежий труп хомячка — это низко и, несмотря на апокалипсис, Стрелец хочет жить красиво и кушать на завтрак фуа-гра, запивая розовым вином. Поэтому она, вооружившись всем колюще-режущим, что найдет в доме, выползает на улицу, угоняет самый первый мерседес и отправляется на поиски загородного особняка, хозяева которого давно дали деру. Красиво жить не запретишь!

Козерог

Во время конца света смогут выжить исключительно тараканы и Козерожки, которые будут хвататься за любой вариант спасения. Толкать близких в эпицентр замеса, подъедать по ночам чужие запасы, отбирать у детей теплые одеяла, поджигать чужие лагеря, подговаривать всех и каждого и строить из себя живого ангелочка — уж лучше добровольно сдаться в плен пришельцам, нежели попасть в касту выживших вместе с Козерожкой.

Водолей

Что может спасти умирающего? Правильно, искусство! Водолей вместо того, чтобы растаскивать супермаркеты, отправляться за спасением на край света или плакать, начинает собирать творческое эко-объединение. Наглотавшись перед этим седативными — она тоже человек. Никаких критериев при отборе нет. Те, у кого талантов не найдется, просто станут рабами для гениев и креативных вундеркиндов. Выращивать овощи и фрукты в ядерном снеге, строить дома из найденных трупов, пасти шестиногих коров — все натурально.

Рыбы

Рыбки сразу понимают, что они не выживут, поэтому при первых нотках конца света, они признаются во всех своих пакостных делишках близким, в тайной любви — усатым коллегам, выпивают все снотворные из таблетницы и ждут ангелочков, которые придут за ними. Через пару часов становится ясно, что ангелочки про них забыли, как и Рыбки о том, что в таблетнице был только активированный уголь. Глубоко вздохнув, Рыбки понимают, что смерти придется ждать самой, а чтобы за ними точно пришли ребята с белыми крылышками, стоит устроится санитаркой в ближайший госпиталь.