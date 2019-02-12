Полуголая женщина в метро взбудоражила прохожих

Полуголая женщина на станции метро Somerset MRT в Сингапуре привлекла внимание прохожих. Об этом сообщает Asia One.

На появившихся в сети фотографиях видно, как незнакомка азиатской внешности стоит в очереди в банкомат без штанов. Из одежды на ней была только бледно-розовая спальная майка и босоножки. Бюстгальтер женщина тоже не надела.

Отмечается, что азиатка не обращала внимания на неодобрительные комментарии других пассажиров метро.

В январе 2019 года модель мексиканского происхождения разделась догола на заправке недалеко от города Мехико и подвергалась критике и травле. 27-летняя Аре Рохас стояла в очереди из автомобилей и внезапно решила снять с себя всю одежду в знак протеста против насилия над женщинами.