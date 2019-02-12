Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полуголая женщина в метро взбудоражила прохожих 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: Stomp
Полуголая женщина на станции метро Somerset MRT в Сингапуре привлекла внимание прохожих. Об этом сообщает Asia One.
На появившихся в сети фотографиях видно, как незнакомка азиатской внешности стоит в очереди в банкомат без штанов. Из одежды на ней была только бледно-розовая спальная майка и босоножки. Бюстгальтер женщина тоже не надела.
Отмечается, что азиатка не обращала внимания на неодобрительные комментарии других пассажиров метро.
В январе 2019 года модель мексиканского происхождения разделась догола на заправке недалеко от города Мехико и подвергалась критике и травле. 27-летняя Аре Рохас стояла в очереди из автомобилей и внезапно решила снять с себя всю одежду в знак протеста против насилия над женщинами.
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение