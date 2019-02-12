Как обманывают экстрасенсы и медиумы

Маг и гадалки порой угадывают секреты, которые люди не доверяют никому. Такой дар не может не впечатлить посетителей, которые охотно опустошают кошельки, чтобы узнать ещё какое-какие подробности из своего прошлого и услышать прогнозы на будущее. На самом деле «колдуны» — отличные психологи, которые умеют считывать информацию, которую человек выдаёт им подсознательно.

Один из приёмов, используемых ими, — перечисление всех возможных вариантов. Будто бы в задумчивости медиум перечисляет родственников или события, которые были у каждого человека. При совпадении клиент обязательно выдаст себя, а маг поведёт себя так, будто бы он угадал без подсказки.