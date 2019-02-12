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Как обманывают экстрасенсы и медиумы 

Рамблер 12 февраля 2019
Маг и гадалки порой угадывают секреты, которые люди не доверяют никому. Такой дар не может не впечатлить посетителей, которые охотно опустошают кошельки, чтобы узнать ещё какое-какие подробности из своего прошлого и услышать прогнозы на будущее. На самом деле «колдуны» — отличные психологи, которые умеют считывать информацию, которую человек выдаёт им подсознательно.
Один из приёмов, используемых ими, — перечисление всех возможных вариантов. Будто бы в задумчивости медиум перечисляет родственников или события, которые были у каждого человека. При совпадении клиент обязательно выдаст себя, а маг поведёт себя так, будто бы он угадал без подсказки.
Психология , Видео
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